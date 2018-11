Ministerstvo přejmenuje vaše oblíbené pivo. Spotřebitelé to uvítají, tvrdí

Piva, která jsou vyráběná technikou spodního kvašení a mají podíl extraktu původní mladiny mezi 11 a 12,99 procenty, tedy 11 a 12stupňová piva, se budou nazývat ležáky. Jejich svrchně kvašené varianty budou plná piva. Místo speciálních piv o 13 a více stupních se zavádí kategorie silných piv. Pivo se sníženým obsahem alkoholu se bude nově nazývat nízkoalkoholickým.

„Vyhláška reaguje na nové trendy ve výrobě potravin, což uvítají jak výrobci, tak spotřebitelé. Pořádek ve značení potravin a nápojů je nutný, protože je důležité, aby zákazník věděl, co přesně je mu pokládáno na stůl či co si dává do nákupního košíku," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Českomoravský svaz minipivovarů podle svého prezidenta Jana Šuráně změnu vítá, dále však podle něj v úpravě zůstávají nelogičnosti. Novelizace předpisu by podle něj měla být každé dva roky. „Do toho značení budeme šít dál, nyní už snad podpořeni i velkými pivovary, které začaly vařit piva typu ale, stout, a začaly vařit i s malými pivovary,“ řekl ČTK. Podle něj je třeba zavést značení druhů piv. „Ležák by byl ležák, ať je to osmička nebo dvacítka - byl by to druh výroby piva,“ dodal.

Například největší český pivovar Plzeňský Prazdroj a pivovar Matuška společně navařily ke 100. výročí republiky 12,5stupňový spodně kvašený ležák s americkými chmely, ale také s typickým českým žateckým poloraným červeňákem.

Výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová ČTK sdělila, že roční lhůta na úpravu etiket je dostatečně dlouhá. Pivovary podle ní nové značení piv vítají, ale další novelizaci značení už neočekávají. „Dvanáctiměsíční přechodná doba, která trvá do 1. prosince 2019, je pro pivovary dostatečně dlouhá na všechny úpravy týkající se názvosloví,“ sdělila.

Ministerstvo uvedlo, že kromě samotných piv vyhláška nově umožní prodávat tzv. atypický pivní nápoj. „Jde o nápoj, který nesplňuje požadavky na pivo, ale je vyrobený na bázi piva s upraveným podílem sladu nebo způsobem kvašení,“ dodal úřad.

Vyhláška upravuje také nealkoholické nápoje. K výrobkům označovaným jako čerstvé šťávy nepůjde přidávat další složky s výjimkou bylin a semen rostlin, nepůjde je také tepelně nebo chemicky upravovat. Do přírodních šťáv nebude možné přidávat nic dalšího, šetřené budou moci být pouze tzv. šetrnými metodami, založenými například na použití vysokého tlaku.

„Medovinu lze nově za splnění podmínek označit i jako medové víno. V případě, že je při výrobě medoviny použit například cukr, líh nebo víno, označí se jako dezertní medovina,“ dodalo ministerstvo.

Výstav českých pivovarů pro tuzemský trh se letos do konce srpna zvýšil o dvě procenta, exportní výstav o 16 procent, sdělili v říjnu ČTK zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven ČTK. Množství piva vypitého piva v hospodách a restauracích však i nadále klesá, naopak o čtvrtinu vzrostla obliba piva v plechovkách. Absolutní údaje svaz nezveřejnil.

Loni po pěti letech růstu výstav českých pivovarů meziročně klesl o 0,7 procenta na 20,32 milionu hektolitrů kvůli poklesu výroby pro domácí trh. Prodeje v Česku se snížily o 2,1 procenta na 16,04 milionu hektolitrů. Export se naopak zvýšil o 4,5 procenta. Stále více se prodává pivo balené proti točenému pivu v restauracích a hospodách, loňský poměr byl 62 ku 38 procentům.