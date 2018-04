Ministerstvo si neví rady s důležitou zakázkou na vrtulníky. Začíná znovu, experti se nestačí divit

Nikoli marketingový průzkum, ale závazná nabídka na stole a projekt před realizací. V takovém stavu byla zakázka na nákup dvanácti víceúčelových vrtulníků pro českou armádu. Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová však krátce po nástupu do funkce rozhodla úplně jinak a začala dlouhodobou práci svého předchůdce radikálně překopávat. Teď oznámila, že zakázku vypíše v létě a oslovit chce minimálně tři potenciální dodavatele.

Ministryně nechala zakázku, kterou resort dojednával ještě za působení jejího předchůdce a kolegy z hnutí ANO Martina Stropnického, po nástupu do funkce prověřit. Předchozí kroky označila za pouhý „marketingový průzkum“.

Česko v té době zvažovalo nabídky od dvou vlád. Americká strana nabízela vrtulníky firmy Bell UH-1Y, italská stroje AugustaWestland AW139M společnosti Leonardo. Šlechtová tvrdí, že ani jedna české straně nevyhovovala.

Podle bývalého místopředsedy sněmovního Výboru pro obranu Ivana Gabala, který se nákupem vrtulníků v rámci své funkce zabýval, však zakázka nebyla ve stavu „pouhého“ marketingového průzkumu. Česko naopak bylo blízko dohodě s Američany.

Rozhodla jsem, jak zadáme zakázku na 12 nových víceúčelových vrtulníků. Nebudeme oslovovat jediného dodavatele. Využijeme výjimku podle zákona o zadávání veř. zakázek a oslovíme minimálně tři uchazeče. Dokončíme zadávací dokumentaci a v létě zakázku vyhlásíme. — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) 9. dubna 2018

„Že o kontraktu hlasoval příslušný výbor amerického Kongresu, myslím jasně ukazuje, že nešlo o marketingový průzkum, ale závaznou přípravu smlouvy a dodávky bojové techniky, a to mezi vládami. Projekt byl před realizací v závazných termínech dodávek, na které mohla běžet reálná příprava jak výcviku, tak zapojení nových bojových schopností do plánování a v neposlední řadě i dlouhodobé plánování,“ sdělil Gabal INFO.CZ.

Za marketingový průzkum by předchozí průběh zakázky neoznačil ani bezpečnostní expert a někdejší poradce ministrů obrany František Šulc. I podle něj kroky americké strany nasvědčují, že celou akvizici brala vážněji.

„Když to někdo za marketingový průzkum nyní označí, tak to zní divně, ale samozřejmě může to tak udělat. Marketingový průzkum má svá pravidla, nedělá se s tou rétorikou, jaká kolem toho v posledních dvou letech byla. USA předpokládaly, že na jaře dojde k podpisu smlouvy, poslaly závaznou nabídku,“ vysvětluje INFO.CZ Šulc.

Fantasy? Stačí si něco přečíst

S vrtulníky počítal i kabinet Bohuslava Sobotky. V posledním roce projednával rámcový finanční plán modernizace vzdušných sil. V něm nákup strojů figuroval. Dokument měla na stole celá vláda, tedy i ministryně Šlechtová, která v té době vedla resort místního rozvoje.

Za nákup vrtulníků Bell se při nedávné návštěvě Prahy vyslovoval též předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. „Je to ve velkém zájmu České republiky z různých důvodů,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi a dodal, že tím myslí hlavně kompatibilitu se systémy Severoatlantické aliance.

Gabal upozorňuje, že v jednání byla také možnost zřízení regionálního centra sídlícího v Česku, které by poskytovalo podporu pro další země. To mělo být před podpisem dohody. Česká vláda nakonec finální rozhodnutí neučinila. Vzhledem ke konci volebního období ho nechala na nově zvoleném kabinetu.

Po nástupu Šlechtové se však celý proces zastavil. Ministryně nechala krátce po jmenování do funkce Generální štáb armády přepracovat požadavky. Původní specifikaci označila za „fantasy“ a řekla, že armáda chtěla vrtulníky, které ani nejsou na trhu.

„K diskusi byla možná schopnost vrtulníků používat samonaváděcí extrémně drahé rakety proti nadzvukovým letadlům. Tuto schopnost zvažovaný model Bell má. Jinak samozřejmě pro laiky, jako je paní ministryně, musí leckteré schopnosti těchto dlouhodobě piplaných strojů znít jako „fantasy“, ale stačí si o tom něco přečíst nebo se poptat,“ tvrdí Gabal.

S tím, že má přehnané požadavky, nesouhlasila ani armáda. Náčelník Generálního štábu Josef Bečvář prohlásil, že byly nastavené tak, aby vojáci mohli stroje využívat i za dalších dvacet až třicet let. Právě dlouhodobé hledisko a širší koncepce jsou při podobných armádních nákupech jedním z klíčových, ale v Česku často přehlížených aspektů. Vrtulníky mají zajišťovat přepravu vojáků, přímou podporu pozemních sil, průzkumu, zdravotnický odsun nebo úkoly ve prospěch integrovaného záchranného systému.

Zbavit se závislosti na Rusku

Gabal jako člen Výboru pro obranu prosazoval, aby se česká armáda zbavila závislosti na ruských vrtulnících Mi-24. Ukázalo se totiž, že by vzhledem k neplnění slibů o dodávkách náhradních dílů a licenčních razítek mohly zůstat nefunkční. Moskva by tak měla kontrolu nad bojovými schopnostmi členské země NATO.

I kvůli tomu, že Česko dosud využívá ruskou techniku, se objevovaly spekulace, zda za rozhodnutím Šlechtové nestojí zájmy s Kremlem sympatizujících sil na Pražském hradě. Ministryně má dlouhodobě dobré vztahy nejen s prezidentem Milošem Zemanem, ale i s jeho poradcem a bývalým jednatelem české pobočky ruského ropného gigantu Lukoil Martinem Nejedlým či s kancléřem Vratislavem Mynářem. Tomu Národní bezpečnostní úřad odmítl udělit prověrku na stupeň přísně tajné.

„Takové informace nemám, ale absurdnost použitých argumentů indikuje, že rozhodování nemělo jasné a racionální pozadí péče o vzestup našich bojových schopností a modernizaci v souladu s plánem a závazky ke spojencům,“ konstatuje Gabal.

Šlechtová nyní řekla, že hodlá oslovit minimálně tři dodavatele. Jaké státy a firmy mezi nimi budou, nesdělila. Konkrétní chce být až v létě, kdy bude zakázku zadávat. Když ministerstvo dělalo průzkum trhu před dvěma lety, oslovilo Francii, Itálii, USA, Jižní Koreu a Německo. „Pokud se mají dělat velké akvizice, které stojí miliardy, nebudu zadávat něco, o čem se domnívám, že je lichá informace, nebo mi není sdělováno úplně dle pravdy,“ řekla dnes Šlechtová.

Bell nakonec mezi vybranými firmami být nemusí. Nešlo o komerční kontrakt, ale o smlouvu mezi dvěma vládami. Nabídka americké strany měla časově a cenově omezenou platnost a poté se prodlužovala. Šlechtová nakonec rozhodla o tom, že se s výběrem začne de facto nanovo.

„Diplomaticky bych řekl, že to je špatný a nešťastný signál nejen směrem k USA, ale i Itálii a dalším zemím, které se toho účastnily,“ hodnotí Šulc. Gabal je lakoničtější: „Zase Češi,“ odpověděl na dotaz, jaký signál česká vláda vyslala svým postupem spojencům.