Ministr Metnar zrušil pracovní cestu do Vídně. Přemohlo ho počasí

Dnešní pracovní cesta ministra obrany Lubomíra Metnara do Rakouska byla kvůli špatným povětrnostním podmínkám nad Vídní zrušena. Metnar tam chtěl jednat s rakouským protějškem Mariem Kunaskem o bilaterální spolupráci či vojenských cvičeních. ČTK to řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Vídeň o dopravních potížích neinformovala, podle ministerstva obrany by ale vyčleněné letadlo mohlo bezpečně přistát až po zlepšení počasí v 11:00. Ministři nyní budou pro své setkání hledat náhradní termín.