Ministr Toman zvažuje vytvoření dalšího úřadu. Měl by se zabývat kontrolou potravin

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) uvažuje o vytvoření nového úřadu pro potraviny, kam by se přesunula část pravomocí Státní veterinární správy (SVS) a Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Toman to dnes řekl v rozhovoru s ČTK. Úřad by měl v pravomoci například kontroly provozoven veřejného stravování. Obě existující instituce by zůstaly a věnovaly se svým dalším činnostem, jako jsou kontroly jatek nebo potravin z dovozu.

Ministr doplnil, že jde zatím o vizi, na jejímž uskutečnění by se musela najít politická shoda. Úřad pro potraviny je v současné době jednou ze sekcí ministerstva zemědělství.

SVS i SZPI podle Tomana fungují výborně. „Nemůžu říct, že by nefungovalo SZPI nebo SVS, ale vidím to tak, že by bylo optimální vytvořit do budoucna jeden silný úřad, kde by se ty věci potkaly,“ řekl ministr. Podle něj by se pod tuto instituci dala zařadit například i kontrola hygieny potravin. Zjednodušily by se tak investice do přístrojů a zefektivnilo by se také využití samotných kontrolorů provozů, dodal Toman.

O vzniku silného úřadu pro potraviny mluvil Toman jako ministr zemědělství již před pěti lety, viděl to tehdy jako úkol pro svého nástupce. Toman tehdy krátce po svém nastoupení do čela ministerstva zastavil slučování SZPI a SVS do jedné dozorové instituce. Sloučení obou potravinových kontrol prosazoval předchozí ministr Petr Bendl (ODS), záměr tehdy schválila i vláda.