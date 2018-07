Ministrem ze dne na den. Kvůli plagiátům je tu podezíravá atmosféra, brzy ale odezní, říká nový šéf spravedlnosti

Nabídku stát se ministrem dostal v noci před hlasováním o důvěře vládě. Jan Kněžínek (za ANO) kývl a stal se záplatou na místo, které nedobrovolně uvolnila Taťána Malá (ANO) poté, co kolem ní propukla kauza údajného opsání diplomky. Nejen o plagiátorství členů vlády byla řeč s novým šéfem spravedlnosti, který na rozdíl od Roberta Pelikána (ANO) necvičí jógu, nejezdí do úřadu na kole, rád však cestuje a je zasnoubený. Řeč v rozhovoru pro Blesk Zprávy přišla i na trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) či kauzu omilostněného Jiřího Kajínka.

Ministrem jste se stal ve stylu filmu Rychle a zběsile, Vaše výměna za Taťánu Malou byla bleskovou akcí. Kdy jste dostal nabídku ujmout se tohoto postu a kolik času jste měl na rozhodnutí? Nebo jste hned věděl, že do toho půjdete?

Ta nabídka přišla poměrně rychle, v podstatě bylo to v noci z pondělí na úterý, kdy v úterý proběhlo samotné jmenování. Rozhodování nebylo úplně jednoduché, protože jsem si vědom odpovědnosti téhle funkce. Na druhou stranu byla to poměrně velká výzva. Takže po krátkém, skutečně krátkém rozmyšlení jsem se nakonec rozhodl, že na tu nabídku kývnu a že se této funkci budu věnovat, byť tedy se sám cítím být spíše úředníkem, než čímkoli jiným.

Ministryně Malá skončila kvůli podezření z plagiátorství. To samé nyní stihlo i dalšího člena vlády Petra Krčála. Jak vnímáte tento nešvar a problémy kolem údajně opisovaných vysokoškolských prací?

Samozřejmě je otázkou, co je plagiátorství a co není. Já sám vyučuji na vysoké škole, takže jsem procházel řadu diplomových prací různých kvalit, některé byly zpracovány opravdu tristně a bylo vidět, že je to původní dílo. Mnohdy jsem dostal do ruky práci, která byla velmi kvalitní, a tam samozřejmě je to vždy otázka potom posuzování skrze nějaké systémy, což už samozřejmě dnešní doba umožňuje.

Já tím, že neznám ty konkrétní práce, se nechci vyjadřovat k jejich obsahu, ale i z hlediska případného pedagoga jsem si vědom toho, že je to poměrně složité. Ale i pro autora. Je pravda, že v posledních letech se poměrně výrazně zpřísnily požadavky na diplomové práce, zpřísnily se standardy na citaci, takže ono nějak paušalizovat není možné. Co já vím, tak teď v současné době se média zajímají o diplomové práce ostatních členů vlády – ne tak, že by je chtěly zpochybnit, ale stalo se to teď poměrně velkým tématem.

Měly by se paušálně zkoumat dopředu práce dalších adeptů na ministry?

Já si myslím, že rozhodně ne. Je to taková trochu podezíravá atmosféra, která se tady vyvolala, a myslím, že to poměrně záhy odezní.

Přibližte prosím pro naše čtenáře, kdo je ministr Jan Kněžínek v civilu. Jiný váš předchůdce Robert Pelikán cvičil jógu, jezdil na kole a rád létal. Jaké máte záliby vy? Třeba cestování?

Na první pohled je na mně vidět, že já necvičím jógu, ani moc nejezdím, ani necvičím na kole. Ale mou velikou zálibou je cestování. Ať už po České republice, nebo i jinam.

A byl jste už na Čapím hnízdě?

Na Čapím hnízdě jsem nebyl.

Vaší předchůdkyni paní Malé byl předhazován právě výrok o tom, že by trestní stíhání premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo mohlo být odloženo na příští volební období. Jak byste takový nápad vnímal vy? A jak pohlížíte na samotné trestní stíhání premiéra?

Tohle je otázka především na Poslaneckou sněmovnu, která rozhodla o vydání pana premiéra k trestnímu stíhání. A pak už je to věcí orgánů činných v trestním řízení. Já samozřejmě jako právník jsem povinen ctít presumpci neviny a to je asi všechno, co k tomu mohu říct.

