Místopředsedkyně ČSSD Fialová: Musíme i přes hádky vystupovat jednotně, jednání s ANO skončila

Do vedení sociální demokracie se na sobotním sjezdu probojovala i krajská radní z Vysočiny Jana Fialová. Na posty místopředsedy byli zvoleni také poslanci Jaroslav Foldyna, Roman Onderka a hejtman Martin Netolický. Jde o sociální demokraty s rozdílnými názory na působení prezidenta Miloše Zemana nebo vládu s hnutím ANO. „Samozřejmě, že naše názory se budou střetávat, ale komunikace musí probíhat dovnitř, mezi námi. Ven je potřeba vystupovat jednotně, tak, že máme jeden názor, na kterém se shodneme,“ komentuje to v rozhovoru pro INFO.CZ Jana Fialová. Úkolem číslo jedna jsou nyní pro nové vedení komunální volby. „Někteří voliči nám odešli k hnutí ANO, podobně jako voliči KSČM. Některé programové body s hnutím ANO máme opravdu podobné, takže je nasnadě, že když někdo lépe komunikuje směrem k voličům, tak získá body a pak i voliče,“ dodává politička.

Co chcete ze své nové pozice změnit?

Myslím, že úkol je celkem jasný. Musíme získat zpátky důvěru našich voličů, kteří se od nás z nějakých důvodů odvrátili. Já sama jsem ve straně sedm let a za tu dobu vnímám, že se přestalo komunikovat směrem odshora dolů, že se příliš nejezdilo do regionů, nenaslouchalo se komunálním politikům a starostům i členské základně. Tam byla chyba, protože komunikovat něco v Praze a pouze do médií, nestačí. Je potřeba mluvit s členskou základnou, protože to jsou lidé, které dělají politiku každý den. Sice na nižší úrovni, ale o to těžší to možná mají. Já to vnímám takto: pojďme se vrátit zpátky k našim voličům, pojďme získat jejich ztracenou důvěru a pojďme za těmi, kteří jsou na komunální úrovni.

Jak to bude prakticky vypadat? Budete jezdit do krajů?

Určitě, vnímám, že je potřeba vyjíždět do regionů a setkávat se s lidmi. Členská základna se schází na okresních nebo krajských výkonných výborech, takže je potřeba jezdit na tyto schůzky. Jsou před námi komunální a senátní volby. Je potřeba v regionech být a načerpat informace od lidí, kteří politiku v nižším patře dělají.

Členové vedení strany Jiří Zimola a Jaroslav Foldyna jsou členy platformy Zachraňme ČSSD. Vy do ní také patříte?

Nejsem členem. Byla jsem se tam jednou podívat a představit se jim. Na posledním jednání byla platforma i v našem kraji Vysočina. Většinu lidí znám. S Jirkou Zimolou se známe osobně, ale nejsem členem.

Nové nejvyšší vedení ČSSD po skončení sjezdu strany 7. dubna 2018 v Hradci Králové. Zleva Roman Onderka, Jaroslav Foldyna, Jan Hamáček, Jiří Zimola, Jana Fialová, Martin Netolický a Jan Chvojka.autor: ČTK

Vedení ČSSD je po sobotním sjezdu poměrně pestrobarevné. Může to fungovat? Už jste se setkali?

Ještě jsme se nesešli. Schůzka je zítra (pátek – pozn.red.). Martina Netolického (nový místopředseda ČSSD – pozn.red.) znám v rámci toho, že kraj Pardubický je sousedem kraje Vysočina. Myslím, že ta různorodost je ku prospěchu věci. Samozřejmě, že naše názory se budou střetávat, ale komunikace musí probíhat dovnitř, mezi námi. Ven je potřeba vystupovat jednotně, tak, že máme jeden názor, na kterém se shodneme. Ale samozřejmě může mu předcházet velmi ostrá diskuse.

Na neshody byste mohli narazit v případě, že se opět otevře vyjednávání vaší strany o vládní spolupráci s ANO. Jaký je váš postoj?

Ani varianta být ve vládě, ani být v opozici není ideální. Být ve vládě je samozřejmě lepší, protože můžete prosazovat programové priority. Ale samozřejmě pouze za podmínky, že by ČSSD byla rovnocenným koaličním partnerem, ne někým, kde je pouze do počtu. A právě toto bylo úkolem při vyjednávání předsedy a místopředsedy strany. A protože naše poptávka nebyla bohužel uspokojena, jednání byla ukončena. My jsme řekli, že míříme do opozice. V opozičních lavicích se hůře prosazují programový priority, ale respektuji toto rozhodnutí. Opravdu jsme nyní ve fázi, kdy jednání byla ukončena a míříme do opozice.

V sobotu na sjezdu mi přišlo, že jste si oddychli, že nemusíte tuto otázku řešit ve vnitrostranickém referendu, protože názory sociálních demokratů se liší.

Ano, názory jsou opravdu různé. Moc dobře si uvědomujeme, že když jsme vládli s hnutím ANO, tak úspěchy, které byly společné, si odkomunikovalo hnutí ANO jako své. My jsme bohužel v komunikaci nebyli tak dobří a někde jsme se ztratili. To byla naše chyba. Možná toto bylo důvodem, že část členské základny nebyla pro to, abychom znovu do tohoto partnerství vstoupili. Opravdu na sjezdu rezonovalo, že si delegáti oddychli.

Komunikaci máte nyní možnost zlepšit i vy. Co chcete změnit?

Musíme vypustit základní poselství, jakým směrem půjdeme. Trváme na programových prioritách, které jsme měli i v minulosti. Jsme stranou, která se zajímá o veřejné služby, zdravotnictví, školství, sociální věci. Chceme se angažovat v těchto oblastech. Musíme komunikaci opravdu zlepšit, abychom byli výraznější, mluvili srozumitelnou řečí, aby lidé, kteří se nepohybují v politice, tomu rozuměli.

Které voliče chcete získat zpět? Některé vám odlákalo hnutí ANO. Další nový místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna, ale mluví i o voličích, kteří přešli k SPD díky jejich radikálnější rétorice. Kterou skupinu chcete přesvědčovat vy?

Myslím, že musíme začít přesvědčovat mladé lidi, mladé rodiny. Musíme jim vytvořit podmínky, aby se jim dařilo získávat snadněji bydlení, aby měli důstojné podmínky při nástupu na rodičovskou dovolenou. Já sama mám ve své gesci školství, tak bych velmi ráda – a to už s panem ministrem školství diskutujeme – provedla revizi některých záležitostí, které vzešly z reforem, které nebyly úplně šťastné.

Tím myslíte inkluzi?

Ano, také revizi rámcových vzdělávacích programů, ke které nedošlo. Nyní se potýkáme s problémy ve financování sportovních oddílů a klubů. Nedostaly peníze. Je toho povícero, co nás trápí a co slýcháme z terénu.

Zrovna ministerstvo školství ale v minulé vládě držela ČSSD, konkrétně ministryně Kateřina Valachová. Vy tedy s jejím působením nejste spokojená?

My jsme hned, jak začala diskuse o nové vyhlášce o společném vzdělávání, jako zástupci krajů vystupovali dost otevřeně. Říkali jsme, že terén není připravený, že pokud přijde masivní inkluze do našeho školství, tak se nám ten terén začne hroutit. Nebyli jsme úplně srozuměni s některými věcmi, které se v té vyhlášce objevily. Naše hlasy ale nebyly vyslyšeny. My jsme nechtěli bourat reformu, ale pomoct jí, aby byla v reálném životě úspěšná, aby nám pomohla, a ne škodila. To se bohužel nepovedlo.

Blížící se komunální volby jsou pro ČSSD opravdu důležitou událostí. Pokud by i v nich strana nedopadla dobře, bude to pro ni představovat velký problém. Jaké tedy má být podle vás jejich hlavní téma?

Musíme vyslat úplně jednoduchou zprávu, že jsme jednotné vedení, že jsme nové vedení, že jsme různorodí, z různých regionů. Jsou mezi námi lidé, kteří si prošli komunální politikou, známe ten terén. Musíme se vyjadřovat o věcech jednoznačně, jednomyslně a srozumitelně. Musíme se stát stranou, která mluví srozumitelnou řečí, aby se k nám voliči vrátili.

Ano, někteří nám odešli k hnutí ANO, podobně jako voliči KSČM. Některé programové body s hnutím ANO máme opravdu podobné, takže je nasnadě, že když někdo lépe komunikuje směrem k voličům, tak získá body a pak i voliče.

Víte, koho z komunikačních stratégů byste chtěli získat do vašeho volebního týmu?

Toto téma padne na páteční schůzce, protože tam si budeme rozdělovat oblasti, kterými se budou jednotliví místopředsedové zabývat. Bude určitě na stole i téma komunálních a senátních voleb.