Mistr černého humoru, bojovník s cenzurou. Kolegové vzpomínají na „geniálního režiséra“ Herze

Originální humor, který dokázal projevit i v dílech s nádechem tragična, ale také boj s komunistickou cenzurou oceňují filmoví kolegové a odborníci na zesnulém režisérovi Juraji Herzovi. Uměl myslet jako producent, pouštěl se do žánrů, které nikdo nedělal, ale nepochopení tehdejších ideologů ho přimělo k odchodu do emigrace na samém sklonku komunistického režimu. Podle režiséra a producenta Fera Feniče v Herzovi odešel jeden z posledních představitelů nejslavnější éry českého a československého filmu.

Juraj Herz objevil pro film Dagmar Veškrnovou Havlovou, když ji v roce 1974 obsadil do svého filmu Holky z porcelánu. „Juraj zaujímal v mém životě a srdci významné, nezastupitelné místo. Byl to geniální režisér, který nemá náhradu,“ sdělila dnes Havlová.

„Právě před rokem jsme natočili s panem režisérem jeho GEN a také předsedal porotě Febiofestu. Byl ještě plný sil a plánů. Jeho filmy Spalovač mrtvol, Petrolejové lampy nebo Morgiana se mi navždy vryly do paměti jako mimořádná díla české kinematografie,“ řekl Fenič. Portrét Herze pro projekt GEN natočil režisérův syn Michal Herz.

„Dokázal se vždycky zorientovat v daných podmínkách. V 60. letech, kdy panovaly liberální poměry, tvořil bez omezení a dovedl využít příležitostí, které dostal. Spalovač mrtvol by nevznikl za žádných jiných podmínek než na Barrandově financovaném státem,“ řekl ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant.

Spolužák Švankmajera

Připomněl jistou paralelu Herze s režisérem Janem Švankmajerem, jehož byl spolužákem. „Také k filmu přišel až po 'loutkárně', myslím, že Herze spíš zajímalo výtvarno, divadlo a loutkářství pro něj znamenalo jakýsi odstup, nadsázku, která mu možná vyhovovala víc než zápolení s obrovským molochem filmové produkce,“ doplnil ředitel.

„Vždycky mě fascinovalo, jakým způsobem se pral s komunistickou cenzurou, jak se neustále snažil nacházet originalitu v jakémkoli filmu,“ řekl režisér a producent Václav Marhoul. Připomněl film Holky z porcelánu. „I v tomto snímku, který natočil jako ústupek, aby mohl točit dál, měl problémy s cenzurou. Vytýkali mu, že z dělnic v porcelánce udělal prostitutky,“ připomněl. „A to vůbec nemluvím o Spalovači mrtvol, Morgianě a Petrolejových lampách,“ dodal. Zdůraznil, že Herzovi se s posledně zmíněným filmem jako dosud poslednímu českému režisérovi podařilo dostat do soutěže na festivalu v Cannes. Bylo to v roce 1972.

Po návratu z emigrace Herz natočil ještě několik celovečerních filmů. Jedním z nich bylo mysteriózní drama T.M.A. podle scénáře muzikanta a výtvarníka Martina Němce. "Jsou osobnosti, které nelze nahradit. Juraj byl silnou, vyhraněnou osobností, ale i ve vzájemném střetávání názorů, byl nositelem velmi specifického, jak jinak než černého, humoru," řekl Němec ČTK. S Herzem podle něj odchází velký tvůrce nezapomenutelných filmů, a to i ve světovém kontextu.