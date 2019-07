„Mnozí budou po ČSSD ještě tesknit.“ Podle Hamáčka je řešení na premiérovi, o demisi Staňka pochybuje | info.cz

Předseda ČSSD Jan Hamáček nadále trvá na odvolání Antonína Staňka z postu ministra kultury. Poslední Staňovy tweety dle něj nutnost tohoto kroku jen potvrdily. Hamáček v rozhovoru pro deník Blesk také znovu zopakoval, že ČSSD je připravená odejít z vlády. „Jedinou další alternativou by byla vláda ANO s podporou SPD a komunistů. Jsem přesvědčen, že pokud z vlády odejdeme a nebudou předčasné volby, tak mnozí dnešní kritici našeho vládního angažmá budou po sociální demokracii tesknit,“ říká Hamáček.

Pane vicepremiére, co jste očekával od čtvrteční schůzky s panem prezidentem? Hrad přece dával celou dobu najevo, že nehodlá nic měnit.

Pan premiér před schůzkou řekl, že pana prezidenta přesvědčí, ale to se mu bohužel nepovedlo. Já jsem od premiéra očekával vyřešení současné situace a jasný výsledek.

Jaký máte pocit ze schůzky? Co vám prezident řekl?

Prezident se k situaci na ministerstvu kultury jasně nevyjádřil a chce dál jednat v pátek na schůzce v Lánech, kam pozval mě a ministra Staňka. Přiznám se, že mi není úplně jasný smysl takovéto schůzky. Hlavními aktéry, kteří mají celou věc řešit, jsou prezident s premiérem. ČSSD řekla jasné stanovisko ohledně výměny ministra už před měsícem a trváme na tom samém celou dobu.

Jak se stavíte k tomu, že pan premiér stále nechce kompetenční žalobu na prezidenta podat? Po čtvrteční schůzce vypadal dosti vyčerpaně a zaskočeně. Myslíte, že si to ještě rozmyslí? Třeba by bylo konečně jasno v této otázce i do budoucna…

Já a se mnou celá ČSSD hlavně očekávám návrh řešení od premiéra. Pokud není schopen přesvědčit prezidenta, aby postupoval podle Ústavy, měl by také říci, jak dál. ČSSD nemůže akceptovat situaci, kdy si do vlády nemůže jmenovat ministry dle svého rozhodnutí. To je klíčový předpoklad fungující koaliční spolupráce. A ten problém se nedá vysedět, tato krize ve svém důsledku může vést až k odchodu ČSSD z vlády.

Co tím podle vás prezident sleduje? Prý ani lidé z jeho okolí netuší, o co jde a ani pan premiér není zrovna z jeho chování nadšený.

Co tím sleduje, to je otázka spíše na pana prezidenta. Jasné ale je, že prezident by měl dodržovat Ústavu ČR. Celá záležitost ohledně ministra kultury poškozuje vládu jako celek a velmi poškozuje autoritu premiéra. Článek 74 Ústavy hovoří jasně: „Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.“ Všichni ústavní právníci se shodují, že prezident má jednat bez zbytečného odkladu.

Proč jste nesvolal předsednictvo strany v těchto dnech? Někteří jeho členové vás za to začali kritizovat jako třeba pan Krčál, který Deníku N řekl, že by se situace měla řešit neprodleně. Čas by si prý udělali.

Celá záležitost se měnila ze dne na den, i termín schůzky v Lánech. Předsednictvo jsem tedy svolal nejdříve, jak jen to bylo možné. Nejedná se o nějaký banální spor, ve hře je konec vlády. Předsednictvo nicméně už jasné stanovisko k situaci na ministerstvu kultury dalo na posledním jednání.

