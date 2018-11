Možné důsledky konce střídání času? Zmatek v Evropě a neustále přeřizování hodinek na cestách

Ukončit střídání času, nebo ne? To téma rozděluje českou společnost už několik let. Některým pravidelné jarní a podzimní střídání nevadí, jiní hořekují nad bolestmi hlavy a nepohodou, která se jim dvakrat do roka údajně kvůli střídání děje. Jaké dopady by ale mohlo mít opuštění současného systému? Například hrozí, že si při cestě z Drážďan do Budapešti, tedy na zhruba 700 kilometrech, budeme hodinky přeřizovat hned třikrát.