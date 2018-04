Murín končí v čele GIBS. Neudělal jsem nic nezákonného ani neetického, tvrdí

Michal Murín skončí ke konci dubna v čele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), oznámil dnes na webu inspekce. Inspekci vede od předloňska, odejde do civilu. Murín uvedl, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce GIBS. Murín byl v posledních týdnech ve sporu s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), který oznámil úmysl Murína dočasně zprostit služby.