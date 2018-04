Mynářův útok na Pelikána: „Hrad je frustrovaný,“ míní expert na Rusko

Na trase Moskva-Praha-Washington to vře. Spor mocností vyvolalo vydání údajného hackera Jevgenije Nikulina z vazby na Pankráci do USA. A nikoli do Ruska, které ho chtělo taky. V Česku se pak hradní kancléř bez prověrky Vratislav Mynář pustil do ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), jenž své rozhodnutí hájí. Podle politického geografa Michaela Romancova se projevuje frustrace Pražského hradu, že to s Nikulinem dopadlo jinak, než si prezident Miloš Zeman přál.