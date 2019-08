Mýty o zdraví: Běhání jako nejlepší sport? Spíš móda, můžete si i vážně ublížit | info.cz

3. DÍL SERIÁLU MÝTY O ZDRAVÍ | Běh se v poslední době stal znovu objeveným trendem, který přináší mnoho výhod. Je to levné. Stačí mít boty, někdy ani to ne. Můžete ho provozovat kdykoliv, kdekoliv a zdarma. Navíc běhání prospívá celému srdečnímu systému, kvůli jehož selhání Češi nejvíce umírají. Bezhlavé vrhnutí se do jinak zdravého sportu ale může přinést nevratné následky na zdraví. Někteří lidé mají běh vysloveně zakázaný. A je jich víc, než si myslíte.

„Ve dvacátém století měla každá mladší generace podstatně větší tendenci v dospělosti sportovat než ty předchozí, bez ohledu na biologický věk. Například mezi čtyřicátníky v 80. letech sportoval pouze každý desátý, v roce 2009 to byl již každý třetí,“ píše ve své letošní vědecké práci sociolog Ondřej Špaček z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Bezhlavé vrhnutí se do jinak zdravého běhání ale může přinést nevratné poškození zdraví, varuje v rozhovoru pro INFO.CZ lékařka rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí Michaela Tomanová. Co říkají o běhání výzkumy a kdo by si sportovní boty na běh raději nazout neměl?

Smí běhat člověk s nadváhou?

Pokud má člověk nadváhu – a stačí pouhých deset kilogramů, už je to natolik závažná zátěž na klouby, že je nutné dodržovat mnoho pravidel, aby běh neuškodil, a vhodnější je spíše rychlá chůze. Pravidelné běhání sice může pomoci snížit vysoký krevní tlak či cholesterol, na druhou stranu to ale opravdu není sport pro každého. A pokud nebudete dodržovat základní pravidla, můžete si dost ublížit. Vezměte si, že při běžeckém došlapu se musí naše tělo vyrovnat s tlakem, který je dvakrát až třikrát vyšší, než je naše hmotnost, takže čím těžší člověk, tím vyšší je také tlak, který na kyčle, kotníky a kolena působí.

Běh patří mezi nejoblíbenější sporty v Česku. Kdo by na něj však raději měl zapomenout?

Jak říkám, především lidé, kteří trpí nadváhou nebo ti, co dlouho nesportovali, by měli být hodně opatrní. Mimochodem – představa, že běháním člověk zhubne, není úplně správná. Posílí si kondici, to ano, vytvoří víc svalové hmoty, takže tělo pak lépe spaluje tuky, ale pouze samotným běháním beze změny jídelníčku a dalších zvyklostí obézní člověk nezhubne.

A mohu s běháním začít jen tak?

Před samotným během je vhodné tělo na zátěž připravit. Důležité je se protáhnout, uvolnit si svaly a vazivové tkáně. Takže vstát z postele, dát si studenou sprchu a jít běhat je špatně. Svaly musí být zahřáté na nějakou provozní teplotu. Začít můžete běh třeba desetiminutovou rychlou chůzí, a pokud vám to zdraví a kondice dovolí, pomalu přejdete na běh. Na závěr dopřejte tělu uvolňovací cviky.

Jsou lidé, kteří by běhat neměli vůbec?

Běhání by se měli vyhnout lidé bezprostředně po operacích a úrazech kloubů dolních končetin, což je logické. Rozmyslet by si ho měli i ti, kteří mají byť jen počínající artrózu. Kloubní chrupavka totiž v tu chvíli není schopná regenerace a hrozí zde rychlejší rozvoj nemoci. A také bych byla dost opatrná s běháním u lidí, kteří mají náhradu kloubu – totální endoprotézu. Oni samozřejmě rehabilitovat a sportovat musí, ale běh by to na několik měsíců být neměl.

Pro koho je běhání naopak prospěšné?

Pro mnohé to bude možná překvapivé, ale pro ty, co trpí řídnutím kostí. Osteoporóza, jinak velmi častá nemoc žen nad padesát let věku, je podle posledních lékařských průzkumů nižší u lidí, kteří jsou minimálně třikrát týdně v aktivním pohybu. Běh je tak jednou z možností, jak si uchovat správnou hustotu kostí.

Existují nějaké rady pro to, jak začít, když se člověk dlouho nehýbal?

Zvolte si vždy takovou zátěž, abyste tělo zbytečně nepřetížili. Nemusíte vše zvládnout hned na začátku a dávat si neúměrné cíle, tím ublížíte vazům a kloubním úponům. Zátěž si přidávejte postupně a přizpůsobujte ji momentálním možnostem těla. Není však dobré věnovat se jednostranně pouze módnímu běhu. Je dobré zařadit i další cvičení, které pomůže posílit a protáhnout pohybový aparát.

Není také náhoda, že nejvíce zranění kyčelních kloubů a kolen se objevují na jaře, kdy si většina běžců se ztuhlým pohybovým systémem jde po dlouhé zimě opět zaběhat. Namáhány jsou nejvíce klouby dolních končetin, hlavně kyčle a kolena. Druhotně se však může problém vzniklý například v kotníku přenášet i na páteř. Při nadměrné či nerovnoměrné zátěži může dojít k poškození kloubů, které někdy vede až ke vzniku úponových bolestí a k artróze.

Radím: Pokud si nejste jistí, zda vám určitý pohyb škodí či nikoliv, poraďte se s rehabilitačním lékařem či fyzioterapeutem. Pravidelný pohyb ale kloubům obecně rozhodně prospívá. Díky němu se zlepšuje flexibilita a elasticita kloubního pouzdra, zpevňují se okolní svaly a vazy, kloub je stabilnější a odolnější.

Jak moc záleží na obutí?

Kvalita obuvi hraje výraznou roli. Nešetřete a předem se poraďte s ortopedem. Speciálně lidé s plochými nohami by měli dávat pozor na správný výběr obuvi, protože mají jinak nastavené těžiště těla a plochu dopadu. Vyberte si obuv, která je speciálně určená pro běh a dobře tlumí nárazy.

Říká se, že běžecké boty dlouho nevydrží…

Ano, pokud běháte pravidelně, tak počítejte s tím, že vám boty zhruba během roku odejdou a ztratí tu správnou schopnost tlumit nárazy. Nemusíte je hned vyhodit, k chůzi nebo na zahradu ještě jistě poslouží, ale pro běh bych na každou sezonu pořizovala nové. Pokud je to možné, snažte se běhat spíše na měkčím povrchu, například na atletických dráhách či v lese než po asfaltových silnicích.

Jak jsem říkala – při běžeckém došlapu se musí naše tělo vyrovnat s tlakem, který je až třikrát vyšší než při chůzi, takže došlap na tvrdý povrch není při běhu pro naše klouby a vazy vůbec dobrý.