Mýty o zdraví: Jít do solária před dovolenou je nesmysl. Kůže se na opalování připravit nedá | info.cz

MÝTY O ZDRAVÍ, 4. DÍL | Kůže se v soláriu na opalování na pláži natrénovat nedá. Přesto to mnozí lidé zkoušejí v domnění, že si předem připravená snědá pokožka snáze zvykne na opalování. Nezvykne. Kůže si naopak velmi dobře pamatuje všechna opálení a sčítá je, aby člověku jednou vystavila účet. A zhoubný nádor – melanom kůže, u nějž je šance na přežití při pozdním zjištění jen pětiprocentní, si můžete vypěstovat i během pěti měsíců, právě v soláriu.

Solária existují čtyřicet let. A mnozí je berou jako mnohem bezpečnější formu opalování, než je slunce, a dokonce jako jakousi prevenci před odjezdem na dovolenou, kam si párkrát zajdou, aby „otužili“ kůži na pobyt u moře. Jenže díky touze po hnědém těle v Česku výrazně přibývá nádorů kůže. Své o tom ví Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky pražské vinohradské nemocnice.

„Měl jsem teprve třiatřicetiletou pacientku, která měla alergii na slunce, takže se nesměla opalovat, nicméně snědou kůži mít chtěla. Tak chodila do solária. Stačilo pouhých pět měsíců, aby si vypěstovala jeden z nejagresivnějších nádorů kůže – melanom, na který se bohužel velmi často umírá. Ji jsme stihli odoperovat ještě včas,“ vypráví lékař.

Jeho pacientka k tomu dodává, že nejdřív chodila na solárium po třech minutách obden a pak jednou za dva týdny na deset minut. „Byla jsem spokojená, že jsem hnědá, když normálně na slunce nemůžu a naskáčí mi z něj rudé pupínky,“ popsala. A pak zjistila, že má na stehně podivnou pihu, která tam dřív nebyla. Dnes je z ní asi sedmicentimetrová jizva, ale ona žije. Měla štěstí – přišla včas.

Petr Arenberger říká, že dnes na klinice operují zhoubné nádory kůže i dětem, což bylo dřív nemyslitelné. Mimochodem jeho vlastní děti už před lety budily na pláži pozornost tím, že nosily celotělové plážové oblečky, které podobně jako opalovací krémy odrážejí UV záření. Jenže statistická data jsou neúprosná: ještě před čtvrt stoletím připadali v Česku tři pacienti s melanomem na sto tisíc obyvatel, před deseti lety jich už bylo šestnáct a nyní je jich dvaadvacet.

Zhoubný melanom je navíc tak agresivní typ nádoru, že přežívá jen zhruba deset procent pacientů, podobně jako u nádoru slinivky břišní, a to i přesto, že na něj nově existují léky. Ty ale pouze pacientům prodlouží život, neumí jej zachránit.

Do stejného ranku mýtů, jak připravit kůži na slunce před dovolenou, spadají i nejrůznější vitaminy, například betakaroten a podobně. „Je třeba si uvědomit, že opálení je vlastně reakce na zánět kůže, která se zhnědnutím pouze brání,“ říká Petr Arenberger. A u Čechů tento typ nádoru přibývá mimo jiné i proto, že jsme si zvykli jezdit do mnohem exotičtějších destinací a také mimo běžnou dovolenkovou dobu – například v zimě do tropů.

V každém případě návštěvami solária kůži vůči spálení na dovolené odolnější nikdo neučiní. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny mimochodem zveřejnila výzkumy, podle kterých jsou solária stejně nebezpečná jako kouření pro plíce nebo alkohol pro játra, a to právě kvůli vysokému riziku vzniku rakoviny. Ze studií agentury vyplynulo, že riziko rakoviny u lidí, kteří si návštěvu solária neodpustí, je vyšší o celých 75 procent.

„Slunce je stejně nebezpečné jako cigarety, kde už varování před rakovinou napsáno je dost výrazně. Na soláriích ne. Tak použijte prostě jen rozum,“ radí Arenberger. „Opalování v soláriu může být navíc ještě nebezpečnější než normální slunce. V trubicích se totiž používá jen UVA záření. Tedy takové, díky kterému se sice nespálíte, ale budete mít zase rychleji vrásky a vysušenou pleť. Copak to ženy skutečně chtějí? A už mi mozek vůbec nebere to, že některé firmy s bio módou přešly na název biosolária,“ dodává lékař.