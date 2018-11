Na čem se dohodne ČSSD? Některé kraje budou tlačit na změny ve vládě s ANO

O tom, zde setrvat ve vládě, nebo odejít se sociální demokraté rozhodnou „na poslední chvíli“ před pátečním hlasováním. Jasněji o jejich postoji by mělo být po středečním setkání předsednictva strany. Předseda partaje a ministr vnitra Jan Hamáček prozatím tvrdí, že by v kabinetu setrval, byť bez Andreje Babiše v jeho čele. To ovšem hnutí ANO odmítá. Podle informací redakce INFO.CZ budou na středečním setkání prosazovat některé krajské organizace ČSSD propracovanější plán. Babiš by podle něj měl rezignovat, nebo by straně mělo připadnout ministerstvo spravedlnosti. Jinak bude část sociálních demokratů usilovat o ukončení vládní spolupráce.

Z dosavadních vyjádřená vicepremiéra Hamáčka je zřejmé, že si přeje pokračování společné vlády ČSSD s hnutím ANO. Premiér, který v posledních dnech čelí novým novinářským zjištěním v kauze Čapího hnízda a zapojení jeho syna Andreje Babiše mladšího, by měl podle předsedy sociální demokracie ideálně rezignovat. Šéf ANO ale takový krok odmítá.

Hamáček se bude muset na středečním jednání předsednictva strany vyrovnat s názory krajských organizací, z nichž některé mají jasnou představu o tom, jak by se mělo vůči Babišovi v současnosti postupovat.

„Chceme, aby grémium udělalo všechno pro to, aby byl premiérem někdo jiný. Pokud by ANO toto nepřipustilo, tak musíme získat kontrolu nad ministerstvem spravedlnosti, abychom zajistili nezávislost celého procesu. A pokud ani to ne, tak vyzveme vedení strany k tomu, aby ministři odstoupili a hlasovali jsme proti vládě. To je náš postoj, se kterým jdeme na předsednictvo,“ uvedl v pondělí večer v rozhovoru pro INFO.CZ předseda pražské organizace Petr Pavlík. A dodal, že v takovém postoji není Praha osamocená.

Rebelující kraje

S kritikou dalšího vládního angažmá půjdou na středeční jednání podle informací INFO.CZ i zástupci sociálních demokratů z Ústeckého kraje. „Náš kraj nebyl pro vstup do vlády a s ohledem na to, jak se krize a nejistota dále prohlubují, tak bude naše usnesení spíše v tomto duchu. Máme navržený určitý postup, který chceme s kolegy projednat,“ popsal předseda krajské organizace Miroslav Andrt. Konkrétnější být před jednáním nechce.

Podobný postoj by podle kuloárních informací mohl zaznít i od dalších krajů.

Na druhou stranu existují i organizace, které stojí za vládní spoluprací. „Žádné usnesení jihočeské krajské organizace není. Já jsem pouze neformálně kontaktoval některé mé kolegy z vedení jihočeské krajské organizace. Chtěl jsem znát jejich stanovisko. Jednoznačný názor byl ten, že respektujeme výsledek vnitrostranického referenda z května a června letošního roku, kde se většina hlasů sociálních demokratů vyslovila pro vstup do koaliční vlády. Na tom se nic nemění,“ řekl pro INFO.CZ předseda KVV Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Někde nepřijali usnesení žádné. Za Pardubický kraj může zaznít názorů hned několik. "Za nás (Pardubický kraj) jsou v předsednictvu tři lidé. Každý si určitě řekne svoje," vysvětlil předseda krajské organizace a poslanec Jan Chvojka.

Žádné oficiální stanovisko nepřijde ani z Libereckého kraje. „Krajský výkonný výbor k současné situaci nepřijal žádné stanovisko. Jednání je naplánováno na příští týden. Na předsednictvu, které bude jednat ve středu, má kraj zástupce,“ napsal INFO.CZ předseda krajské organizace Jan Mečl.

Kritikové Netolický a Bernard

Proti dalšímu setrvání ve vládě se kriticky postavily i některé výrazné osobnosti strany. „Andrej Babiš musí odstoupit a nikoliv vztekle bouchat pěstičkou do stolu,“ uvedl pro zpravodajský server E15.cz místopředseda ČSSD Martin Netolický. „Musíme si svůj postoj vyjasnit, protože účastí ve vládě neseme za Babišovy problémy zodpovědnost,“ řekl před středečním jednáním.

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD) požaduje vysvětlení celé kauzy. „Pokud (s ním – pozn.red.) nebudeme spokojeni, tak budeme chtít změny, které se budou týkat našeho dalšího vládního angažmá,“ řekl politik před pár dny v rozhovoru pro Český rozhlas.

Straníci prozatím tvrdí, že rozhodnutí, které vzejde z jednání předsednictva strany, budou respektovat všichni.

„Podle mě se předsednictvo dohodne a poté to budou všichni kolektivně hájit. Já nepředpokládám, že by to probíhalo podobně jako o důvěry vlády, kdy jeden poslanec, který se předtím dušoval, jak bude respektovat referendum, to potom porušil,“ tvrdil pro INFO.CZ Pavlík s narážkou na poslance a exministra Milana Chovance, který se nezúčastnil hlasování o důvěře vládě.

O jednotě strany mluví i sociálnědemokratická poslankyně Kateřina Valachová.

Předseda Hamáček mezitím pokračuje v jednáních. Kvůli současné krizi zrušil úterní cestu do Londýna. Situace je podle něj vážná, a nemůže si tak dovolit odcestovat do zahraničí.

Ve středu bude kromě předsednictva jednat i poslanecký klub ČSSD. O nedůvěře vládě budou zákonodárci hlasovat v pátek.