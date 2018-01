Na nezvolení komunisty Ondráčka osobně dohlédl prezidentský kandidát Horáček

Pořádný zmatek mezi poslance vnesl kandidát na prezidenta Michal Horáček. Ten už dříve avizoval, že záměr některých zákonodárců prosadit do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů komunistu a někdejšího příslušníka pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti Zdeňka Ondráčka nenechá jen tak. A proto se Horáček na hlasování přišel osobně podívat. Na první pokus Ondráček do čela komise zvolen nebyl a někteří poslanci se shodli, že to bylo i kvůli tlaku veřejnosti, který z velké části vyvinul právě Horáček.