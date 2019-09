Na opravu Mašínova statku se vybral už skoro milion. Památník začne vznikat příští rok | info.cz

Na opravu statku protinacistického odbojáře Josefa Mašína se podařilo vybrat už přes 800 tisíc korun. Veřejnou sbírku spustili organizátoři před dvěma týdny. Jejich cílem je získat celkem 30 milionů korun a vybudovat na místě Památník tří odbojů a vzdělávací centrum. Do pomoci se zapojují firmy, možná se přidá i vedení některých měst. Práce na vytvoření památníku by mohly začít v příštím roce.

„Zájem o sbírku nás moc potěšil. Ale je to zatím jen začátek, doufáme, že se podaří vybrat tolik peněz, aby se projekt realizoval. Velmi všem děkujeme. Přispělo už i několik firem, za což jsme velmi vděční. Chystáme se nyní oslovit cíleně velké firmy a požádat je o podporu,“ říká pro INFO.CZ místopředseda spolku Mašínův statek – památník tří odbojů a historik Petr Blažek. Na transparentním účtu přibývají částky většinou po stovkách a tisícovkách. Několik dárců se rozhodlo přispět sumou 1 896 korun, což je odkaz na rok narození protinacistického odbojáře ze skupiny Tři králové Josefa Mašína.

První úpravy začnou už v roce 2020

Právě při příležitosti Mašínových 125. narozenin se v areálu statku v Lošanech u Kolína, kde se odbojář popravený v roce 1942 narodil, konala v pondělí 9. září 2019 pietní akce k uctění jeho památky a místo bylo přístupné veřejnosti. Vzpomínkového setkání, které organizovala Společnost Václava Morávka a při kterém nechyběly ani čestné vojenské salvy, se zúčastnila také dcera generálmajora Mašína Zdena Mašínová a jeho vnučka Sandra Mašínová, která žije v Německu a zastoupila svého otce Josefa Mašína, který Česko od svého útěku na Západ v roce 1953 nenavštěvuje. Jak Sandra Mašínová připomněla v přečteném vzkazu, je to především proto, že podle něj nedošlo ani po roce 1989 v české společnosti k dostatečným změnám a potrestání komunistických zločinů.

Zdena Mašínová s bratrem Josefem dostali statek zpět od státu až v listopadu 2017 po vleklých soudních přích. Místo bylo tehdy v zanedbaném stavu po letech nulové údržby a chátrání. Na jaře 2018 okolí nemovitosti uklidili dobrovolníci ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Rodný dům a přilehlá hospodářská budova jsou ale stále zdevastované a právě jejich úpravu by měla veřejná sbírka pokrýt. Zájemci se mohli o stavu statku včera po skončení piety sami přesvědčit a podobnou možnost budou mít i v příštím roce.

„Rádi bychom udělali pietní setkání 2. května 2020, kdy uplyne 65 let od popravy Ctibora Nováka, Václava Švédy a Zbyňka Janaty, spolubojovníků bratrů Mašínových. Nabízí se i další výročí v červnu v den úmrtí Zdeny Mašínové starší, nyní se připravuje exhumace jejích ostatků v Ďáblicích. A 30. června při výročí zastřelení Josefa Mašína nacisty v Kobylisích v roce 1942,“ upřesňuje Blažek. Areál by tak měl být přístupnější veřejnosti než dosud a zájemci by mohli sledovat i první změny, které se díky sbírce podaří provést.

„V současnosti se připravuje stavební dokumentace a povolení. Pokud se podaří vybrat dostatek prostředků, na jaře 2020 by měly práce v Lošanech začít. Postupně se také hledá využití pro celý statek, uvažuje se o vytvoření vzdělávacího centra pro mládež, což bych považoval za nejlepší řešení,“ dodává místopředseda Spolku.

Památník nejen pro Mašíny

Projekt má dvě fáze. První zahrnuje vytvoření Památníku tří odbojů, který vznikne na místě rodného domu Josefa Mašína a je vyčíslen na zhruba 10 milionů korun. Přeměně vedlejší historické budovy ve vzdělávací centrum se bude věnovat druhá fáze projektu za zhruba 20 milionů korun.

I když se památník bude nacházet v objektu rodiny Mašínovy, která se zapojila do všech tří odbojů, nebude připomínkou pouze jejich statečnosti. „Památník nebude připomínat pouze odboj Mašínů, ale všechny hrdiny tří odbojů. Pokládám to za nesmírně důležité především pro další generace,“ vysvětlila ke vzniku areálu Zdena Mašínová.

A podobně to vidí zřejmě i někteří dárci, kteří na transparentním účtu ke svým darům přidávají i různé vzkazy, jako například „Investice do našich dětí“, „Stop všem totalitám“ nebo „Menší splátka dluhu za svobodu“. Možnost přispět na vznik památníku bude i prostřednictvím aukce. „Připravujeme ve spolupráci s Aukční síní Vltavín akci uměleckých děl. Proběhnout by měla 25. února 2020, symbolicky sedmdesát let od mučednické smrti pátera Josefa Toufara. Budeme vděčni za jakoukoliv pomoc,“ dodává Blažek.

Spletitou historii statku i rodu Mašínových, kteří ho obývali od 17. století, shrnuje také kniha Jaroslava Procházky Sestupme ke kořenům! z roku 1947, která znovu vyšla právě při příležitosti vyhlášení sbírky a 125. výročí narození Josefa Mašína.