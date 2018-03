Náhod u vydání Nikulina je moc, říká Mynář. Pelikán prý zařadil právní systém na úroveň Bangladéše

Ostrý nesouhlas s rozhodnutím ministerstva spravedlnosti vydat údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států vyjádřil v rozhovoru se serverem E15 hradní kancléř Vratislav Mynář. On sám se osobně kvůli případu v únoru osobně setkal s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. Šéf resortu už dříve uvedl, že ho prezident Miloš Zeman požádal o vydání Nikulina do Ruska.

Co říkáte na rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána o vydání údajného hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států?

Z informací vyplouvajících na povrch to vypadá, že to bylo od pana ministra minimálně nezákonné. Pokud je pravdou, co je v médiích a co říká advokát pana Nikulina (podle něj brání vydání azylové řízení – pozn. red.), v tom případě ministr spravedlnosti zařadil náš právní systém na úroveň Bangladéše nebo Středoafrické republiky.

To znamená, že souhlasíte s názorem právníka pana Nikulina?

Kdokoliv v České republice má mít právo využít veškeré právní možnosti. Podle mých informací byla podána kasační stížnost, která má ze zákona na rozhodnutí odkladný účinek. Ta na Nejvyšším správním soudu nebyla rozhodnuta. To rozhodnutí pan ministr nemohl udělat, pokud nechtěl porušit zákon.

Je možné to ještě zvrátit?

Myslím, že Nikulina už nikdy nikdo nevydá. Prověřit zákonnost postupu pana ministra by ale jistě bylo pro veřejnost důležité. Kdo jiný by měl více ctít zákon než ministr spravedlnosti.

