Náhrada za Mynáře? Zeman by prý chtěl na Hradě Vitáskovou

Bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková by se podle MF Dnes mohla stát součástí hradního týmu prezidenta Miloše Zemana. Zeman se s Vitáskovou nedávno setkal a podle deníku je dokonce možné i to, že by mohla nahradit nynějšího hradního kancléře Vratislava Mynáře.