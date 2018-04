Návratem k ČSSD Babiš neriskuje. Pokud jednání opět zkrachuje, cestu k SPD bude mít jistou, říká politolog

V pondělí večer se uskuteční první schůzka zástupců hnutí ANO a sociálních demokratů v rámci druhého pokusu vyjednat společnou vládu. K jednomu stolu obě strany usednou poté, co se minulý týden předseda hnutí ANO Andrej Babiš podvolil kritickým hlasům svých spolustraníků, kteří odmítali případný vznik vlády opřené o strany situované na obou okrajích české politiky. A nevadila jim ani tak podpora od komunistů, jako především od rasistické a xenofobní SPD Tomia Okamury. Podle politologa Lubomíra Kopečka dal Babiš návratem k jednání s ČSSD přednost méně riskantní variantě. Kdo naopak riskuje, jsou podle něj sociální demokraté. „Je totiž zjevné, že obnovení jednání s hnutím ANO vyvolá velké spory uvnitř ČSSD,“ říká expert pro INFO.CZ.

Za nejslabší a nejrizikovější moment Kopeček označuje vnitrostranické referendum sociální demokracie, ve kterém mají straníci konečnou dohodu s ANO stvrdit. Ostatně INFO.CZ o tom v uplynulých týdnech v podobném duchu informovalo hned několikrát.

Pokud totiž bylo po celou dobu dosavadního vyjednávání vedení sociálních demokratů tak či onak ochotno dospět k dohodě, v regionech zaznívala na adresu případného vládního angažmá po boku hnutí ANO dlouhodobě poměrně výrazná kritika a rezervovanost. Sociální demokraty k tomu vede zkušenost. Tratili už v minulém volebním období, a to byli ve vládě s hnutím ANO a lidovci v nepoměrně výhodnější pozici – měli post předsedy vlády i nejvíce ministrů.

Nyní je tomu jinak. Do vlády budou případně vstupovat jako jedna z nejslabších sněmovních formací. Na druhou stranu je fakt, že jsou sociální demokraté jediná tradiční partaj, která je vůbec o společné vládě s Babišem jednat. Jak jsme už také psali, menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů je za dané konstelace a rozložení sil ve sněmovně nejlepším řešením pro Českou republiku, avšak nejhorším právě pro sociální demokraty. I proto je podle Kopečka velmi sporné, zda projekt vnitrostranickým referendem projde. A to i v případě, že ČSSD dostane vytoužené křeslo ministra vnitra.

Politolog v rozhovoru pro INFO.CZ dále upozorňuje, že je v zájmu sociálních demokratů, aby vymysleli a našli s hnutím ANO shodu na mechanismu, který Babišovi účinně znemožní, aby ve sněmovně vytvářet ad hoc koalice s jinými stranami. Jedná se především o onu „záložní“ hlasovací většinu 115 hlasů, kterými hnutí ANO disponuje společně s komunisty a SPD. A najít takový mechanismus bude podle Kopečka krajně obtížné. Faktem ale je, že si sociální demokraté tento moment uvědomují, a také v rozhovorech s INFO.CZ opakovaně tvrdili, že musí najít způsob, kterým bude v případné koaliční smlouvě ošetřen.

V neposlední řadě Kopeček připomíná, že jsou vztahy ČSSD k hnutí ANO značně narušené po slovních potyčkách, kterým byla veřejnost svědkem v posledních týdnech. Andrej Babiš to sice v rozhovoru pro Blesk odmítá, nicméně sociální demokraté si v médiích opakovaně stěžovali na jeho přístup v tom smyslu, že je ponižoval a urážel, což podle nich není příliš pozitivní vklad do případného společného vládního projektu. Zkrátka a dobře, Kopeček nepochybuje, že se Babiš svoji otočkou rozhodl neriskovat.

„Předseda hnutí ANO se rozhodl zjevně neriskovat protlačování dohody s SPD, neboť by v dané chvíli mohlo vést v hnutí ANO k odštěpení nějaké menší vlastní skupiny poslanců a vyvolalo by velký rozpor i ve vedení strany,“ vysvětluje Kopeček v rozhovoru pro INFO.CZ. Podle něj to ale neznamená, že je varianta jednobarevné vlády hnutí ANO s podporou SPD a KSČM politicky zcela mrtvá. „Podle mne se k ní Andrej Babiš může vrátit ve chvíli, kdy dohoda hnutí ANO a ČSSD neuspěje,“ myslí si politolog.

A i kdyby nakonec aliance hnutí ANO a ČSSD přece jen vznikla, nebyla by podle Kopečka postavena zrovna na nějaké silné vzájemné důvěře. „Což je velké minus pro její stabilitu a trvalost,“ uzavírá hodnocení pro INFO.CZ.