Nečas lže. Je to lidsky zbabělý slaboch, který se schovával pod sukněmi milenky, říká Šlachta | info.cz

Portál Česká justice, který patří do vydavatelství Media Network vydávajícího i Ekonomický deník zveřejnil rozhovor, v němž expremiér Nečas tvrdí, že jste si na schůzce s ním řekl o post policejního prezidenta. Když vám nevyhověl, tak jste na tehdejším premiérovi začal pracovat. Co na tato tvrzení říkáte?

Je to lež. Nikdy se nic takového neodehrálo. Expremiér Nečas je odsouzený za křivou výpověď, takže co si o takovém člověku můžeme myslet. Má se mnou dlouhodobý problém, protože jsme rozkryli, co dělala jeho tehdejší milenka, dnes manželka na úřadu vlády.

Navíc nutno podotknout, že rozhovor s panem Nečasem vedl Jan Hrbáček, který o mne dlouhodobě píše negativně, takže se sešli dva mí kritici a pěkně si popovídali. Tímto rozhovorem vrcholí dehonestační kampaň pana Hrbáčka.

Chtěl jste být policejním prezidentem, řekl jste si o tu funkci Nečasovi?

Rozhodně ne.

V souvislosti s Janou Nagyovou dnes Nečasovou bývá zmiňováno, že jste dostal nařízeno se jí přijet omluvit s patřičnou kyticí. Stalo se to? Setkali jste se?

Ano, setkali. Celé to začalo tak, že jsme ji chtěli pozvat na výslech. Poslali jsme obsílku, ale za chvíli se nám dostala zpětná vazba z Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), že pan premiér zuří, co jsme si to dovolili ji vůbec pozvat a že mám koupit kytku a jít se jí do Hrzánského paláce (jedna z budov Úřadu vlády, kde obvykle sídlí budoucí premiér před oficiálním nástupem do úřadu. Pak „sedí“ ve Strakově akademii – pozn. red.) omluvit. Já jsem ostentativně řekl, že se nikdy nikomu omlouvat nebudu za to, že děláme, co nám přísluší.

Tehdy jsme prověřovali statisícové odměny asistentky pana premiéra paní Nečasové. On je obhajoval slovy, že „dře jako kůň“. V té souvislosti jsme prověřovali úniky z Úřadu vlády a proto jsme s paní Nagyovou potřebovali mluvit. Klasicky jsme ji pozvali – jako běžného občana – i ten detektiv to tak bral a vrátilo se nám to zpátky, že se mám jít s kytkou omluvit. Tak jsem se s paní Nagyovou potkal, ale s žádnou kytkou, nebo něčím podobným.

A šel jste na Úřad vlády?

Ne, šel jsem do Hrzánského paláce s tím, že se jdu domluvit, že skutečně půjde vypovídat tak, jak bylo v obsílce. Ale skutečně ne s kytkou.

A s kabelkou jak se říká o některých podnikatelích?

To rozhodně ne.

Potkali jste se někdy osobně s tehdejším panem premiérem Nečasem?

Asi jednou. Tehdy ještě s ředitelem Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK). Ale nebylo to o té kauze.

Propojení paní Nagyové a pana premiéra bylo tak silné, že to nemělo obdoby. Úkolování vojenského zpravodajství, sledování tehdejší manželky premiéra a dalších lidí, rozhodování o lidech, kteří mohou k premiérovi a kasírování za to. Seděli jsme nad tím hodně dlouho, jestli to není „jen“ zneužití pravomoci jedné úřednice, ale to od premiéra nešlo oddělit. Takže to nebylo o premiérovi, nebylo to o úřadu vlády, bylo to o úřednici, která se chovala tak, jak se chovala. To, že její chování vedlo k pádu vlády, za to nemůže policie ani Šlachta. To si přeci musí každý uvědomit.

Zásah na úřadu vlády je vám asi nejvíc z vaší kariéry vyčítán, za pár dní to bude 7 let. Říká se, že se díky Vám dostal k veslu pan premiér Babiš, že jste zničili zavedené parlamentní pořádky a podobně.

Realizace na úřadu vlády nikdy nebyla o Nečasovi. Nikdy nebyla žádná technika na úřadu vlády použita. S panem premiérem neměl tento zásah nic společného. Nesmysl je, že bychom něco umetali Andreji Babišovi. Ta kauza začínala v roce 2011. O Babišovi tehdy nebylo ani slova. Ať mi jeden člověk ukáže na propojení Babiše s touto kauzou. My jsme neházeli voličům lístky do uren. Ani jsme nedokazovali trestnou činnost premiéra. Nemluvili jsme o něm. Bylo to o paní Janě Nagyové a její činnosti. To vůbec nebylo o premiérovi. A to, že je byl Nečas s paní Nagyovou propojení více, než šéf s asistentkou, to přeci není moje vina. Když se člověk podívá na to, co bylo řečeno u soudu, o tom, co, kdo a jak řídil, tak jestli si někdo myslí, že takto má fungovat vláda, to je jejich věc. A jestli se Vám, jako novináři, bude líbit, že Vás bude třeba sledovat vojenské zpravodajství, protože si to u té služby objednal nějaký úředník, co vás nemá rád, tak to jste velký frajer.

Ale obecně se říká, že Šlachta a jeho důstojníci shodili vládu Petra Nečase…

Ale to říkáte vy, novináři. Proto jsem rád, že jsem to mohl v knížce vysvětlit. Vždy někdo říkal: „Vy jste poslouchali premiéra, vy jste něco…“. Znovu opakuji – o premiéra nikdy nešlo. To, že Nečas měl nějak nastavené rozhodovací procesy, kdo k němu může a kdo ne, což se ukázalo u soudu, tak je čistě jeho věc.

Když se na tu dobu podívám s odstupem času jako občan, tak si kladu zásadní otázky. V jaké zemi jsme to vlastně v době premiérování Petra Nečase žili? Předseda vlády se schovával před vnějším světem pod sukněmi své milenky. Hospodářská a personální politika vlády se tvořila v garáži soudem trestaného šmelináře, který si odseděl několik let v base. Tajná služba šmírovala manželku premiéra na pokyn jeho milenky. Česko prodělalo zbytečně kvůli Nečasově vládě 2 hospodářské recese, přestože sousední Polsko ekonomicky rostlo i v období finanční krize.

Nečas je v podstatě lidsky zbabělý slaboch. Pokud říká, že policie dělala v době jeho premiérování nějaké nezákonné věci a on to věděl či měl o tom jakési indicie, měl jako předseda vlády jednat. V podstatě říká, děly se nezákonnosti a já jsem byl takový „sráč“, že jsem tomu z pozice premiéra jen nečinně přihlížel, protože jsem vystrašený slaboch. Pokud by měl člověk brát vážně jeho vyjádření pro Českou justici, musel by je chápat především jako totální přiznání selhání Petra Nečase v pozici předsedy vlády. Jenže Nečas lže a policie zákon neporušovala.

Nečas nepochopil, že se změnila doba. Premiéři a prezidenti v demokratických zemích dnes již nejsou nedotknutelní. Začaly pro ně platit zákony jako pro všechny ostatní smrtelníky. Vidíme to v posledních letech ve Francii, Itálii, Izraeli a jiných zemích, kde se musí politici zodpovídat před trestními tribunály, pokud se něčeho nezákonného dopustili. Stará garda politiků na to nebyla zvyklá, nelíbí se jí to, brání se, ale není ji to nic platné. Nečas byl králem kmotrů, které mu opečovávala jeho milenka. To nemělo s demokratickou politikou nic společného.