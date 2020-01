Nečekaný problém na D1. Odtahovat by už mohla jen jedna firma, tvrdí kritici novely | info.cz

Cestu po problémové dálnici D1 by vám už brzy nemusely znepříjemňovat jen špatné počasí a nekončící opravy, ale nově také zmatky kolem odtahových služeb. Poslanec Josef Kott (zvolený za hnutí ANO) v pozměňovacím návrhu k zákonu o provozu na pozemních komunikacích požaduje, aby policista na dálnici musel zajištěním odtahu nepojízdného vozidla pověřit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To se nelíbí České asociaci asistenčních společností, která tvrdí, že návrh pomáhá pouze jedné konkrétní firmě a řidič už nebude moci požádat svoji asistenci o přivolání nejbližší odtahové služby, která je pro něj nejvýhodnější.

„Svým návrhem poslanec prostřednictvím ŘSD zajistí jedné konkrétní firmě exkluzivitu u asistenčních zásahů na dálnicích, a vytvoří tak zde monopol v neprospěch motoristů,“ řekl INFO.CZ Petr Bold, prezident České asociace asistenčních společností. Podle něj návrh v podstatě znemožňuje, aby dané auto bylo co nejdříve odstraněno, což je pro provoz na D1 kriticky důležité. Bez zajímavosti není, že návrh nadále „žije“, přestože jej odmítl hospodářský výbor sněmovny a výhrady má i dopravní policie, ministerstvo vnitra a podle informací INFO.CZ i ministerstvo dopravy, které na dotazy ovšem nereagovalo.

Sám Josef Kott kritiku asociace odmítá a domnívá se, že se jeho kolegové z hospodářského výboru „nechali ovlivnit“ ministerstvem dopravy, které ovládá hnutí ANO. „V prvé řadě je nutno říci, že se nic nemění na stávající praxi, že si odtah může motorista zajistit sám. Jedinou moji snaho bylo předejít tomu, že překážka bude dálnici blokovat nepřiměřeně dlouho, až několik hodin,“ řekl poslanec INFO.CZ.

Kritici ovšem tvrdí, že schválení pozměňovacího návrhu by mělo nemalé dopady na peněženky řidičů. Ti si v současnosti běžně volají asistenční službu své pojišťovny, kterou mají předplacenou v pojištění svého vozidla. V případě potřeby takovou službu získávají zdarma. Existují obavy, že pozměňovací návrh by znamenal, že odtahy, které by provedla nasmlouvaná firma ŘSD, nebude pojišťovna hradit řidiči v plném rozsahu.

„Na místě poruchy nebo nehody je vždy první řidič postiženého vozidla, který si v naprosté většině případů přivolá pomoc asistenční společnosti sám. Existují však situace, kdy je například řidič zraněn a odtah vozidla musí nařídit policista. Pak lze prostřednictvím Nehodového centra pojišťoven realizovat odtah vozidla tak, aby na místě nehody na dálnici bylo do 30 minut adekvátní odtahové vozidlo a policistou nařízený odtah byl plně hrazen z pojištění vozidla,“ vysvětluje za asociaci asistenčních společností Bold.

Kott nicméně trvá na svém. Podle něj má ŘSD smlouvu s více firmami, nikoli jen s jednou. „Pokud mám správné informace, tak například na D1 má ŘSD vysoutěžené čtyři odborné certifikované firmy, které prošly otevřeným výběrovým řízením a mají dané jasné podmínky včetně času na odstranění překážky. Nic se nemění na tom, že si motorista zavolá svoji asistenční službu, a pokud odtah přijede včas, nebude zapotřebí využít možnost policie označit překážku silničního provozu a vyzvat ŘSD k jejímu odstranění,“ řekl.