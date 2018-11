Nechte Zemana mluvit jako Zeman. Je to ve veřejném zájmu. Komentář Petra Holce

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) dala hlavy dohromady a zjistila, že během živého rozhovoru s prezidentem Milošem Zemanem v Českém rozhlase nedošlo k pochybení. Prezident se sice jako obvykle rozmluvil politicky trochu méně korektně, když některé z těch, co vyznamenal státním metálem, nazval bojovníky proti „ekonomickým zmr*ům“, moderátor prý ale udělal vše, co mohl, aby Zeman nemluvil jako Zeman.

Když jsem to četl, měl jsem pocit, že jde o nějakou politickou satiru, kterou nám naše veřejnoprávní média mimochodem už delší dobu dluží, pokud chtějí skutečně sloužit veřejnosti jako jejich britská modla BBC. Vsadím se, že RRTV musela hodně dlouho přemýšlet, než vynesla svůj moudrý verdikt. Co měl chudák moderátor asi tak dělat, když si téměř tři miliony Čechů zvolilo za prezidenta ješitného starce libujícího si ve sprostotách? Skočit snad na něj a zacpat mu mikrofonem pusu? Nebo ho radši rovnou zastřelit, aby už se to neopakovalo?

Ostatně Český rozhlas je ze zákona všech Čechů, co odbírají elektřinu. Tedy zhruba nás všech kromě těch, co elektřinu odbírají méně legálně s někým jiným, takže nejsou v žádné evidenci. A my všichni máme základní právo slyšet svého prezidenta mluvit tak, jak mluví. Jsme přece demokracie a ne nějaká banánová republika, kde demokraticky zvolený prezident sedí ve vězení a jeho projevy cenzuruje junta generálů. A Zeman prostě jen znovu promluvil jako Zeman. Jeho voliči ho za to milují, protože mluví stejně jako on. Těžko už vlastně říct, kdo koho ohledně vulgarit vykrádá.

Navíc je to ve veřejném zájmu. Ano, Zemana už znovu volit nebudeme, jeho druhá pětiletka – pokud ji dá – je definitivní. Pak ho čeká bungalov plný jelit v Mnichovicích. Jde ovšem o obecný princip. Všichni voliči mají právo slyšet mluvit své politiky bez cenzury, aby se demokraticky rozhodli, koho chtějí nejen jako hlavu státu, což je v případě Zemana samozřejmě smutný eufemismus: většina hlav států si umí rozdat radost lepším způsobem, než jako on mluvit o „zmr*ech“ nebo „kun*ách“. A zvlášť, když ani neví, jak se tohle méně hezké slovo skutečně řekne anglicky, protože si angličtinu plete s ruštinou.

RRTV si hlavu kvůli Zemanovi ale nelámala poprvé. Už v roce 2014 řešila přes 200 stížností, které přišly kvůli pořadu Hovory z Lán, což je v případě rozhovorů se Zemanem další smutný eufemismus. Prezident tehdy použil vulgarismus jako doslovný překlad názvu ruské hudební skupiny Pussy Riot a taky v souvislosti se služebním zákonem. A rozhlasová rada rozhodla, že byl porušen zákon a že za to odpovídá provozovatel média. Což je vlastně i pravda: Zemana jsme si sami zvolili a je-li Český rozhlas nás všech, pak za jeho chování skutečně odpovídáme.

Rada tehdy kvůli Zemanově prezidentské poezii upozornila i Českou televizi a Novu, které jeho sprostoty použily ve zpravodajství. Jaká ironie: Zeman si rád stěžuje, když novináři nešíří jeho moudra, a když konečně ovládne většinu médií, mají z toho průšvih? Jestli se ale RRTV bojí, že kvůli Zemanovi brzy začneme jako on mluvit všichni, měla by změnit regule. Třeba jen dočasně do roku 2023, kdy se Zeman z Hradu odebere do bungalovu. Do té doby by ho všechna média povinně a totálně ignorovala. Jen pro jistotu a taky v rámci morální výchovy národa.