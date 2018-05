Nedostal azyl v Česku? Údajný hacker Nikulin se nemohl domáhat ochrany, rozhodl soud

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, který v Česku nedostal azyl. Jako Rus se v azylovém řízení nemohl domáhat ochrany před vydáním do třetí země, v tomto případě do Spojených států. Bylo by to podle NSS v rozporu s podstatou institutu mezinárodní ochrany.