Nehoda trolejbusu v Brně: Vůz narazil do sloupu, na místě jsou zranění

Na výjezdu z Brna do Šlapanic dnes dopoledne havaroval trolejbus, narazil do sloupu. Podle prvotních informací jsou tři zranění. Silnice ze Slatiny do Šlapanic je uzavřená, příčinu nehody policie vyšetřuje. Trolejbusová linka číslo 31 končí ve Slatině, do Šlapanic dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. ČTK to řekli mluvčí policie a dopravního podniku.