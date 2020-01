Nejhorší je říkat, že nám všichni páchnou. Vláda s ANO je možná, zlatá éra je pryč, říká Blažek | info.cz

Třetí volební období v opozici by ODS zvládla, ale dobré by to nebylo, říká v rozhovoru pro INFO.CZ exministr spravedlnosti a bývalý místopředseda občanských demokratů Pavel Blažek. Uznává, že doby, kdy strana měla 30 %, jsou už nejspíš definitivně pryč, ale věří, že sněmovní volby nemusí dopadnout „tak špatně“, jak naznačují průzkumy. Jak před víkendovým kongresem ODS hodnotí politickou konkurenci nebo kondici vlastní partaje?

Kdy bude ODS opět vládní stranou?

Doufám, že už po příštích sněmovních volbách. Nejdřív pro to ale samozřejmě budeme muset mnoho udělat. Musíme získat další voliče, zároveň musíme mít koaliční potenciál. Pokud to bude naplněno, může to vyjít. Samozřejmě bychom měli usilovat o post předsedy vlády.

Pokud jde o předvolební preference, tak ale spíše stagnujete…

Víte, preference jsou jedna věc. Faktem ale je, že volby pro nás zatím nekončí podobnými výsledky, jako kdysi. Třicet a více procent se nám nedaří atakovat, to je jasné. Současně ale platí, že jsme v posledních senátních volbách dopadli nečekaně dobře. Totéž platí o mnoha velkých městech a komunálních volbách. Volby vůbec nemusejí dopadnout tak špatně, jak naznačují preference, zlatá éra, kterou jsem zmiňoval, se ale nejspíš jen tak nevrátí. A možná se nevrátí už nikdy.

Dokážete si představit, že byste byli vládním partnerem současné dominantní síly české politiky, tedy hnutí ANO?

Osobně si umím představit ledacos. Nejhorší je předem říkat, že nám všichni takříkajíc páchnou. To bychom potom ani nemuseli kandidovat. Jednoznačně do koalice nepůjdeme s komunisty, totéž platí o SPD. Dál bych ale nechtěl nikoho vylučovat z jakékoli spolupráce.

Už roky v podobných situacích říkám, že existuje teorie her, a pokud se z ní jeden hráč sám vyřadí, nemá posléze co hrát. Určitě tudíž nebudu vyjmenovávat další strany, se kterými nebude ODS spolupracovat. Záleží také na tom, jaká forma spolupráce by to byla, kolik by v ní bylo subjektů, kdo by měl většinu a podobně.

Ptám se na to mimo jiné proto, že ODS nikdy ve své historii nebyla opoziční stranou déle, než dvě volební období za sebou. Zvládla by po volbách třetí v řadě?

Já myslím, že by to zvládla. Dobré by to ale nebylo a znamenalo by to několik věcí. Předpokládám, že by začalo oprávněné volání, aby stávající vedení odešlo, čekalo by nás tudíž hledání nového lídra a nového vedení, což by nebylo jednoduché. Ostatně i kongres, který bude teď o víkendu, ukazuje, že se do vedení zas tak moc lidí nehlásí.

Strana by pobyt v opozici přežila mimo jiné díky tomu, že jsme pevnou součástí politiky na komunální úrovni, jsme také silní v Senátu. Nicméně voliči od nás očekávají, že pro ně také něco uděláme. No a k tomu potřebujeme být ve vládě. Z opozičních lavic toho příliš prosadit nelze.

A má ODS nové tváře? Pokud se podívám na kandidáty do vedení, většinou jde spíš o zkušené harcovníky.

Ono to ale funguje tak, že se buď někdo přihlásí, anebo nepřihlásí. Objektivně vzato je to tak, že nominace získali v zásadě stávající členové vedení, výraznou staronovou tváří je pak Alexandr Vondra. Pravda ale je, že noví lidé nyní zájem o kandidaturu do vedení příliš nemají.

Vy jste o tom neuvažoval?

Ani jsem nemohl. Je tady určitá zvyklost, dle které by ve vedení mělo být zastoupeno co nejvíc regionů. A vzhledem k tomu, že je náš předseda z jižní Moravy, kongres bych kandidaturou do vedení nejspíš tak akorát naštval.

Co program? Považujete ho za dostačující?

Svět se vyvíjí neuvěřitelně rychle. Na co jsme nebyli příliš zvyklí reagovat, a nyní už musíme, je oblast životního prostředí. Jemu jsme se nikdy nevěnovali tolik, jako teď budeme muset. Už se to děje – vytváříme program, který by v této oblasti mohl voliče zaujmout. Pak je tady další velké téma, a to digitalizace. Celá státní správa musí zrychlit a zefektivnit tok informací. Týkat se to musí nejen úřadů, ale třeba také soudů.

Nakonec je třeba zdůraznit, že ODS byla hlavní silou, která konstruovala český stát. A našim dnešním úkolem je chránit jeho ústavnost. Myslím, že se za těch třicet let ukázalo, že ta stavba byla postavena dobře, Ústava byla dobře promyšlená.

Ještě v časech Mirka Topolánka jste měli něco, čemu se říkalo stínová vláda. Proč jste se k podobné praxi nevrátili?

My ale něco takového máme. Neříkáme tomu ale stínoví ministři, nýbrž koordinátoři. Sám jsem koordinátorem pro oblast bezpečnosti a spravedlnosti. Našim úkolem je – podobně jako tehdy – vystupovat nejen s konstruktivními návrhy, ale také s kritikou politiky vlády v jednotlivých resortech.

A jak hodnotíte počínání stávající ministryně spravedlnosti Marie Benešové?

Má to dvě roviny. Pokud jde o normotvorbu, Marie Benešová zatím nepředložila žádný zásadní zákon. Zde tedy není moc co hodnotit. Ostatně i nový zákon o státním zastupitelství leží někde u pana premiéra. Pokud jde o zbytek její činnosti, musím uznat, že s opozicí komunikuje dobře, nemohu si stěžovat, což neplatilo zdaleka o všech ministrech spravedlnosti za hnutí ANO.

Pokud jde o její personální politiku, neudělala nic, co by mne nějak rozčilovalo. Možná dokonce naopak: třeba jmenování pana Dörfla na vrchní soud v Praze bylo správné. Také úvaha, že by se předsedou Nejvyššího soudu mohl stát pan doktor Fremr, je správná. Na rozdíl od mediálního obrazu paní Benešové bych řekl, že to není tak hrozné. Nepatřím mezi politiky, kteří musejí svou konkurenci kritizovat za každou cenu.

A co zmiňovaná reforma státního zastupitelství?

Po všech těch návrzích, které ve sněmovně leží, se začínám pomalu přiklánět k tomu, aby to zůstalo tak, jak to je nyní. Jako ODS jsme rozhodně pro to, aby jejich jmenování probíhalo v koordinaci s vládou, respektive s ministrem. Zavést by se snad mohlo pevné funkční období v jednotlivých funkcích. Zrovna tak by se měla prosadit větší odpovědnost za jejich rozhodování. Ta je dnes nulová, nikdo z nich nepocítí jakýkoli nezákonný krok. Navrhnou vazby, pozastaví majetek, a pokud se následně zjistí, že šlo o nezákonný krok, neexistují tady žádné sankce. A to je špatně.

Jak hodnotíte prezidenta Miloše Zemana, pokud jde o doplňování Ústavního soudu?

Z mého pohledu nebyl šťastný nápad nominovat pana (Aleše) Gerlocha. Pokud jde ale o Zemanovo celé funkční období, musím říct, že mu to vlastně vycházelo. Na můj vkus je ale současný Ústavní soud příliš levicový. Chybí tam liberálové, kteří se zabývají ochranou základních práv, jako je činnost soudů v případě vazebních stíhání a podobně. Současný Ústavní soud se hodně zabývá sociálními právy, nic proti tomu, ale zdá se mi, že se trochu pomíjí základní ochrana jednotlivce. Mimo jiné je to také jedna z příčin toho, že nám trochu zdivočeli státní zástupci.

A když se zeptám specificky na předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského? Na začátku roku avizoval, že nakonec nehodlá odcházet z funkce předčasně…

Pavel Rychetský je významná osobnost. Udělal ale dvě věci, které se mi moc nelíbí. Tou první je, že Ústavní soud omezil všem předsedům soudů funkční období, avšak kromě sebe. Druhá věc: když řeknu, že odejdu, tak to mám také dodržet. Je to pokrytectví, které nemá takto důstojná osobnost zapotřebí.

Mluvíme spolu několik dnů po kauze Heleny Válková, kterou jsme textem na INFO.CZ otevřeli. Co jste na to říkal?

Zejména mě překvapila její reakce. Na to, jak je zkušená žena a politička, byla její reakce až dětinská. Tady bych souhlasil s tím, co řekl prezident Zeman. To, že napsala článek s Urválkem, a současně řekla, že nevěděla, kdo to je, ji diskvalifikuje hned dvakrát. Za prvé, že je to s Urválkem, a za druhé buď lže, když říká, že nevěděla, o koho jde, anebo měla po celou normalizaci zavřené oči. Pak tedy, bohužel, je mi to líto, ale nemůže být ombudsmankou.

Koho budete na post veřejného ochránce práv volit?

Upřímně řečeno, já si teď počkám, zda ta volba vůbec bude vyhlášena. Je dost dobře možné, že se vládní strany dohodnou na nějakém dalším jméně. Pokud by se ale konala, jsou tam nyní dva kandidáti, které dodal Senát. A já mám dobré reference na pana advokáta, který se uchází o post ombudsmana. Obecně jsem pro, aby se do těchto funkcí dostávali právě advokáti. Je to ale můj osobní názor, poslanecký klub ODS o tom ještě nejednal.

Co letos čekáte od Andreje Babiše?

Pořád to stejné. Bude se chválit, jak všechno dělá dobře a třicet procent lidí mu to bude věřit.

A s čím pojedete o víkendu na váš sjezd?

Očekávám vcelku hladký průběh. Otázka snad bude, jak silný mandát nové vedení dostane.