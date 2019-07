Nejmladší český miliardář může slavit: skupina CSG je zisková a jde nahoru | info.cz

„Jsem rád, že se CSG díky práci lidí v naší skupině daří, ale rozhodně to není důvod, abych si dopřál nějakou delší dovolenou. S podnikáním je to jako s autem: Když sundáte nohu z plynu, nejede. Vím, o čem mluvím, protože řízení auta je můj relax a způsob, jak si vyčistit hlavu. Další relax je chození do hor. Tam mám nejradši tu část, když makám a škrabu se nahoru. Cestou to může trochu bolet, ale pak vylezete na vrchol a vidíte výsledek. Dolů už mě to tolik nebaví,“ říká nejmladší český miliardář, který před rokem po otci převzal významnou finanční skupinu. A daří se mu.

Průmyslový holding Czechoslovak Group (CSG) stoprocentně vlastněný podnikatelem Michalem Strnadem zveřejnil konsolidované hospodářské výsledky za rok 2018. Tržby dosáhly 11,5 miliardy korun a meziročně vzrostly o 48 procent. EBITDA byla ve výši 1,9 miliardy Kč a meziročně stoupla o 43 procent.

Když jde firma nahoru, je důvod slavit

Tahouny růstu byly služby v oblasti letectví a leteckého výcviku, výroba speciální pozemní techniky, výroba radarů a produkce brzdových systémů pro kolejová vozidla. Za jednoho ze "skokanů roku" ve skupině CSG lze označit výrobce brzd pro kolejová vozidla, třemošnickou firmu DAKO-CZ. Ta meziročně zvýšila tržby ze 738 na 927 milionů Kč a EBITDA z 91 na 150 miliónů Kč. Vynikajícího výsledku dosáhl i pardubický radarový výrobce ELDIS, který při tržbách 351 miionů korun dosáhl EBITDA 134 miliónů.

Majitel skupiny Michal Strnad k hospodaření loňského roku uvedl: „V roce 2018 jsme neuskutečnili žádnou významnou akvizici, soustředili jsme se na fungování těch společností, které v holdingu jsou. Právě do nich a do jejích produktů směřovaly v loňském roce klíčové investice. Do budoucna nevylučujeme akvizice malých a středních firem, které se hodí do našeho portfolia.“

Nový šéf je nejmladším miliardářem v Česku

Pod jeho vedením se holding rozdělil na nové divize. Jedna – anglicky označovaná jako Land Systems – má pod sebou společnosti ve vojenském průmyslu v čele s obchodníkem s bojovou technikou Excalibur Army. Druhá divize je Aerospace, kam patří radarové systémy Eldis či společnosti na servis vrtulníků a letadel či na výcvik pilotů pod European Air Services a Slovak Training Academy. Třetím je automotive průmysl.

Z vnějšího pohledu nejvýznamnější událostí CSG v roce 2018 bylo předání vlastnictví holdingu z jedné generace rodiny na druhou. Zakladatel skupiny Jaroslav Strnad převedl stoprocentní podíl holdingové společnosti na syna Michala Strnada. Z hlediska vnitřního chodu CSG se ale nejednalo o velkou změnu, protože Michal Strnad již několik let působil ve skupině jako generální ředitel. Z pohledu zvenčí se ovšem jedná o významnou změnu. Majitel firmy je sice mladý - tedy alespoň mu to mnozí připomínají - ovšem na svou roli se chystal od 22 let.

Jaroslav Strnad zůstává členem dozorčí rady CSG, prioritou jsou pro něj jeho vlastní podnikatelské aktivity. Buduje nový právně, organizačně i finančně zcela oddělený holding zaměřený na těžké strojírenství složený převážně ze společností sídlících ve Vítkovicích, z nichž nejvýznamnější je Vítkovice Heavy Machinery.