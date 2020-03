Nejvyšší výsluhy celníků za minulý rok: přes 64 tisíc, jednorázově až čtvrt milionu | info.cz

EKONOMICKÝ DENÍK | Jeden z vysoce postavených příslušníků celní správy odešel vloni do civilu s mimořádně vysokou výsluhou. Jeho měsíční renta činí 64 230 korun měsíčně. Dosavadní nejvyšší vyplácená výsluha v celní správě přesahuje 68 tisíc korun měsíčně. Ta loňská nejvyšší – čtyřiašedesátitisícová – je třetí nejvyšší vyplácenou výsluhou za posledních 10 let. Celníci vloni také jednomu ze zaměstnanců udělili mimořádnou odměnu ve výši čtvrt miliónu korun. Místo zástupce generálního ředitele a zároveň šéfa sekce pátrání, speciálně zřízené Roberta Šlachtu, celní správa od ledna, měsíc po jeho odchodu do civilu, zrušila.

Jednomu z vysokých důstojníků celní správy se vloni možná splnil sen o sladkém životě v takzvané výslužbě. Po svém odchodu ze správy obdrží od státu každý měsíc výsluhu 64 230 korun. Nejvyšší mimořádná odměna, vyplacená v loňském roce, pak činila 250 tisíc korun. K těmto zjištěním se Ekonomický deník propracoval na základě žádosti podle zákona o poskytování informací.

Zda je držitelem zmiňované čtyřiašedesátitisícové renty bývalý první náměstek celníků Lumír Šatran nebo bývalý zástupce ředitele a šéf sekce pátrání Robert Šlachta, se Ekonomickému deníku nepodařilo zjistit. Šatrana se kontaktovat nepodařilo, Šlachta na otázku na otázku ohledně výše své výsluhy nezareagoval.

Ekonomický deník požádal před rokem podle zákona o poskytování informací o údaje o výši platů vedoucích pracovníků za roky 2017 a 2018. Ve své žádosti požadoval i informace o nezákonné akci celní správy, kdy celníci ke sledování nezákonně použili armádní specialisty z prostějovské 601. skupiny speciálních sil.

Požadované odpovědi ale Ekonomický deník od celníků neobdržel. Celní správa svou hradbu mlčení opřela o to, že žadatel nenaplňuje takzvaný veřejný zájem. „Žadatel se zabývá kauzou použití Armády České republiky na žádost Celní správy České republiky. Toto je bezpochyby veřejný zájem, kdy veřejnost má právo, popř. má vůli znát veškeré okolnosti tohoto případu a žadatel se tímto tématem dlouhodoběji zaobírá. Není tady však, dle názoru Generálního ředitelství cel, logická spojitost mezi tímto žadatelem sledovaným veřejným zájmem na straně jedné a informacemi o výši platu a odměnách jmenovitých osob na straně druhé, obzvlášť jedná-li se o kauzu, která je teprve ve fázi určitého vyšetřování, o které se vede diskuze i na politickém poli a o zákonnosti či nezákonnosti postupu armády a celní správy nebyly doposud učiněny žádné závěry. Informace o výši platu a odměnách není s to přispět (neexistuje zde žádná přímá souvislost), s ohledem ke všem okolnostem, k diskuzi žadatelem sledovaného veřejného zájmu. Žadatel tuto souvislost ani nikterak nedokládá,“ odpověděla na žádost reportéra Ekonomického deníku Martina Kaňková z celní zprávy.

Pět výsluh přes 60 tisíc

Po necelém roce Ekonomický deník kvůli neochotě celníků odpovídat na otázky ohledně platů a benefitů vrcholných představitelů modifikoval: „Kolik v loňském roce odešlo příslušníků Celní správy do civilu? Kolik činí nejvyšší výsluha za službu v celní správě po odchodu do civilu za loňský rok? Kolik činí 10 nejvyšších výsluh po odchodu do civilu za uplynulých 10 let?“

Celní správa poskytla ale pouze informaci, že do civilu v loňském roce odešlo 451 příslušníků, ale na klíčové otázky opět odpověď odepřela. „Vzhledem ke skutečnosti, že nám není znám účel a následné použití údajů požadovaných v otázkách 2) a 3), sdělujeme Vám průměrnou výši výsluhového příspěvku stanovenou z vyplacených výsluh přiznaných vždy v konkrétním roce,“ odbyla otázky Ekonomického deníku Hana Prudičová z celní správy. Průměrná měsíční výsluha za loňský rok (do listopadu 2019 – pozn. red.) činila 10 424 korun.

Reportér Ekonomického deníku proto znovu poslal na celní správu další žádost podle zákona o poskytování informací. A až na ni celní správa konečně odpověděla otevřeněji. „Nejvyšší výsluha za službu v Celní správě ČR po odchodu do civilu za loňský rok činí 64 230 korun. Výše deseti nejvyšších vyplácených výsluhových příspěvků po odchodu do civilu za uplynulých 10 let činí 68 535 korun, 65 976 korun, 62 604 korun, 61 190 korun, 56 420 korun, 55 177 korun, 49 068 korun, 47 690 korun, 46 805 korun, 46 604 korun,“ zareagovala na poslední, únorovou, žádost Hana Prudičová z celní správy.

