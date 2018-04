„Někteří funkcionáři chtějí ve funkci zůstat i po smrti.“ Mladí komunisté volají po změnách

„Málo dbáme na to, abychom byli strana všech generací. Pro část funkcionářů je "funkcionářská obměna" sprosté slovo. V extrémních případech mám pocit, že někteří funkcionáři chtějí ve funkcích zůstat do smrti a někteří i po smrti,“ popisuje pro INFO.CZ Michal Kostka, který se narodil v roce 1989. V rámci KSČM působil v zastupitelstvu Zlínského kraje.

Změna je podle něj potřebná už kvůli tomu, že strana sklouzává k národnímu konzervatismu. „Jeho prvky se v poslední době staly u části strany módou. Jde o ochranu prezidenta proti hanobení, ochranu jazyka, ochranu tradičních národních hodnot a podobné nesmysly - komunisté mají chránit obyčejné lidi před zvůlí mocných, bojovat za sociální spravedlnost, ne za nějakou rozplizlou "suverenitu", "čistotu jazyka" a podobné hodnoty,“ dodává.

„Ke Konečné samotné mám určité výhrady. Přesto musím říct – lepší než Filip se Skálou,“ komentuje Kostka kandidaturu europoslankyně.

„Se starou gardou“ nejsou spokojeni i další mladí komunisté. „Především by strana měla dát jasně najevo, že jí nejde o posty, ale o program a prosazování zájmů lidí. Odmítnout papalášství některých funkcionářů a plně odhalit karty a vrátit se mezi lidi - například odmítnutím zlatých padáků pro vysloužilé politické funkcionáře,“ tvrdí milovický zastupitel, který vedl Komisi mládeže, Zdeněk Milata. Z konkrétních nápadů, jak se vrátit mezi lidi, zmiňuje třeba zřízení školky na ústředním výboru v centru Prahy, kam by chodili děti lidí, kteří v centru hlavního města pracují.

Sama Konečná chce řešit výzvy, které se váží ke změnám na trhu práce, konkrétně třeba zaručený základní příjem. „O automatizaci práce se mluví hodně, ale ještě nikdo neřekl, co s tím chce dělat,“ uvedla politička, která se v roce 2002 stala nejmladší poslankyní.

„Samozřejmě před námi stojí nové výzvy - extrémně drahé bydlení, i přes ekonomický růst milion lidí ohrožených chudobou, které položí jedna rozbitá pračka, robotizace práce, předražené služby občanům a další. KSČM má připravena řešení těchto problémů, nicméně ne vždy umí tato svá řešení “prodat”,“ doplňuje jí Filip Zachariáš, který kandiduje na post místopředsedy KSČM.

Mladí členové komunistické strany si slibují, že by Konečná v čele partaje minimálně zlepšila její „tristní“ prezentaci navenek.

„Zaostáváme v komunikaci s voliči, kde nedostatečně využíváme možností, které doba nabízí - třeba sociální sítě a podobně. V tomto je Kateřina Konečná na špici mezi uvažovanými kandidáty,“ tvrdí dvacátník Filip Zachariáš, který vstoupil do KSČM v osmnácti letech.

„Je pravděpodobné, že by její zvolení mohlo vést minimálně k o něco šikovnější mediální komunikaci,“ míní Kostka. „Je třeba vybudovat atraktivní značku a pojmout témata tak, aby byla přitažlivější i pro mladou generaci,“ říká Zachariáš, který kandiduje na post místopředsedy KSČM.

Komunisté by nechali Čechy hlasovat v referendu o vystoupení z Evropské unie. Podle Milaty by ale nebylo špatné, kdyby Konečná ve vedení partaje čerpala ze svých zkušenosti z Evropského parlamentu. A nevadilo by mu ani, kdyby v Bruselu zůstala, jak nyní plánuje.

„TOP 09 si do čela zvolila Jiřího Pospíšila, takže by to nebyla určitě novinka. Bylo by zajímavé, kdyby vedení politických stran působících v České republice, sídlilo v Bruselu či Štrasburku. Mohlo by to vést k odosobnění politických sporů a také lepšímu zachytávání toho, co na nás často za našimi zády Evropská komise a další orgány EU chystají,“ vysvětluje Milata.