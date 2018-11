"Někteří lidé neakceptují, že prohráli volby." Zeman znovu podpořil Babiše

Zeman už minulý týden uvedl, že za premiérem stojí. Vládní krizi odstartovala před týdnem skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži. I dnes premiér zopakoval, že nepřiznání si nemoci je součástí diagnózy jeho syna.

"Pan prezident zopakoval, co řekl veřejně. Pokud by padla vláda, pověří mne sestavením nové vlády," uvedl. Jediným důvodem, proč by jeho kabinet mohl padnout, je podle něj to, že "někteří lidé neakceptují to, že ve volbách prohráli a chtějí to měnit jinými prostředky".

Ačkoli Babiš i dnes zopakoval, že média v kauze jeho syna lžou, nechystá se premiér bránit soudní cestou. "Pokud vím, advokát matky mého syna podal žalobu," uvedl Babiš s tím, že novinářům, kteří přijeli za Babišem mladším do Ženevy, její právník řekl, že porušili švýcarské zákony. "Bude se bránit proti těmto útokům a nehorázným akcím," konstatoval.

Minulý týden Babiš prohlásil, že nikdy nerezignuje. Komunistickým poslancům, kteří podpořili vznik menšinového kabinetu ANO a ČSSD, chce situaci vysvětlit v pátek na jejich klubu. Na klubu ČSSD byl minulý týden. Opozice má zatím k dispozici 92 podpisů, kterými svolala na pátek mimořádnou schůzi, k odvolání vlády potřebuje 101 hlas.