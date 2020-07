„Nemají dost odvahy nám to říct do očí.“ Rebelie ze severu otřásá ČSSD | info.cz

V ČSSD pokračují spory o podobu kandidátky v Ústeckém kraji. Celostátní předsednictvo strany minulý týden odmítlo, aby severočeští sociální demokraté kandidovali pod nově vzniklým uskupením Lepší Sever. To sdružuje celou řadu výrazných místních osobností z několika stran a uskupení. Situaci měla vyřešit pondělní schůzka krajského a celorepublikového předsednictva, z toho ovšem nikdo do Ústeckého kraje nedorazil, a tak se místní sociální demokraté rozhodli pokračovat v přípravách původně oznámené kandidátky.

„Členové politického grémia ČSSD, které jsme dnes pozvali, aby nám vysvětlili, proč neschválili naši kandidátní listinu do krajských voleb, neměli dost odvahy nám to říct do očí. Nedostali jsme ani žádné konkrétní doporučení, jak vzniklou situaci řešit,“ uvedl v tiskové zprávě šéf ČSSD v Ústeckém kraji Miroslav Andrt. Ten už se o rozruch ve straně postaral po parlamentních volbách, když se poměrně jasně postavil proti angažmá ČSSD ve vládě s hnutím ANO Andreje Babiše.

Krajské předsednictvo podle Andrta hlasovalo, zda bude v přípravách kandidátky Lepší Sever pokračovat. Drtivá většina členů se rozhodla, že ano. Lídrem tak nadále zůstává náměstek hejtmana Martin Klika a na kandidátce jsou třeba i primátor Mostu Jan Paparega (ProMost), náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová (UFO) či bývalý špičkový boxer Lukáš Konečný. „Pokud si v Praze myslí, že vědí lépe, co je pro Ústecký kraj dobré, musí to v první řadě projednat s námi,“ dodal Andrt.

Šéf krajské ČSSD podle svých slov dostal od spolustraníků mandát, aby vyjednal s koaličními partnery některé změny na kandidátce a pak ji předloží znovu ke schválení. Současná situace má tak v podstatě jen dvě řešení: buď si centrála ČSSD sestaví kandidátku sama a členové ústecké organizace vystoupí, přičemž dál budou kandidovat za Lepší Sever, nebo vedení strany ustoupí a kandidátku po některých změnách nakonec schválí.