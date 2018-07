Německý soud poslal na tři roky do vězení Vietnamce, ktery pomáhal s únosem krajana do vlasti

Na tři roky a deset měsíců poslal dnes německý soud do vězení Vietnamce, který loni pomáhal s únosem vietnamského manažera z Berlína do vlasti. Informovala o tom agentura Reuters. Dnes odsouzený Vietnamec známý jako Long N. H. byl do Německa vydán loni v srpnu z Česka, kde má trvalý pobyt.