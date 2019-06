Není čas na taktizování. Babišova vláda by měla skončit, nepochybuje Rakušan | info.cz

Prvním bodem dnešního jednání sněmovny má být střet zájmů Andreje Babiše a závěry auditu Evropské komise. Jaký je váš cíl?



Předně doufáme, že ten bod bude schválen a podaří se nám ho zařadit na jednání sněmovny. Už teď máme náznaky, že budeme čelit nejrůznějším obstrukcím. Dopředu, tedy ještě před schválením programu, jsou na jednání sněmovny přihlášeni mnozí členové vlády. Následně tam chce přijít Tomio Okamura s návrhem, který má odsoudit násilí na politicky činných osobách. V tomto případě se jedná o Ladislava Jakla. Lze tudíž předpokládat, že tu bude snaha protahovat jednání tak, aby se na tento náš bod vůbec nedostalo. Případně aby nebyl uzavřen.

To vše je možné, s ostatními opozičními stranami jsme připraveni jednat tak dlouho, jak to bude potřeba. Jsme připraveni také nalézt shodu na tom, jak se ten bod bude jmenovat, a jaké budeme navrhovat usnesení. ODS, Piráti, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 se shodují na tom, že by to dnes nemělo být přetahování se o naše voliče, protože voliči všech těchto stran politiku Andreje Babiše odmítají. Nejde o to, abychom se přetahovali o lepší usnesení.

A o co tedy?



Dnes to nebude o vystupování jednotlivých opozičních politiků nebo stran, ale o postup v bloku. Někdo z nás, Petr Fiala (ODS) nebo Ivan Bartoš (Piráti), načte usnesení, které bude navrhovat kompletní opozice. Velmi obecně řečeno budeme vládu vyzývat k předložení předběžné auditní zprávy, budeme požadovat, abychom černé na bílém dostali vyčísleno, kolik dotací vyčerpaly firmy z holdingu Agrofert ze státních zdrojů.

Zrovna tak budeme chtít od jednotlivých ministrů slyšet, jak to že byly prostředky vyplaceny, když se podle předběžné auditní zprávy Evropské komise situace jeví tak, že na to v některých případech neměly firmy holdingu Agrofert nárok. Ta odpovědnost totiž není pouze na premiérovi. Zároveň mu ale chceme zdůraznit jednu zásadní věc: on není v žádné bezvýchodné situaci. Může si vybrat mezi politikou a byznysem. Obojí ale – a to říkáme dlouhodobě – skloubit nelze.



Komunikovali jste také se zástupci ČSSD?



Dneska tam byl přítomen předseda jejich sněmovního klubu Jan Chvojka, který naše argumenty poslouchal. A aniž bych chtěl mluvit za sociální demokraty, ČSSD by snad měla zařazení tohoto bodu na jednání sněmovny podpořit. Samozřejmě se teprve ukáže, zda bude ČSSD ochotna pro ta usnesení také hlasovat. Je to teprve krok jedna. Protože v logice věci by měl následovat krok dvě, tím myslím vyvolání hlasování o nedůvěře vládě.

S tím souvisí tzv. záložní většina, kterou Andrej Babiš disponuje spolu s komunisty a SPD. Hovořili jste s někým z KSČM?



Komunisté byli také pozváni. Dokonce jsme měli zprávu, že je Vojtěch Filip na cestě. Nakonec nedorazil, ale nevím přesně, proč.

Ale znova: z mého pohledu jsme v situaci, ve které nelze taktizovat. Tady nelze spekulovat nad nějakou hlubší taktikou, načasováním jednotlivých kroků, nemůžeme otálet. Ta vláda s Andrejem Babišem v čele si důvěru sněmovny nezaslouží. A my samozřejmě musíme hovořit se sociálními demokraty i s komunisty, zda problémy premiéra považují ještě pořád za marginální.

A má to ještě jednu rovinu: Andrej Babiš by měl být z logiky své pozice odpovědný za vyjednávání dalších podmínek pro dotace ze strukturálních fondů v příštím období. A já si skutečně neumím představit, že by zástupci Evropské unie v tuto chvíli byli ochotni vyjednávat právě s ním. Babiš přece nemůže rozhodovat o tom, jak má vypadat struktura dotací pro Českou republiku v budoucích letech. Důvěra v to, že by Andrej Babiš nepostupoval účelově, tady zkrátka není.