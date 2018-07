Nepravomocně odsouzený Rath by se rád dostal do Senátu. Svou kandidaturu potvrdil před vazební věznicí

Bývalý hejtman Středočeského kraje a někdejší významný politik sociální demokracie David Rath, který je nepravomocně odsouzený za korupci, bude kandidovat do Senátu za Českou suverenitu v Litoměřicích. Rath a předsedkyně mimoparlamentní strany Česká suverenita Jana Volfová to dnes řekli novinářům před vazební věznicí v Litoměřicích. Tam byl Rath ve své korupční kauze ve vazbě.

Rath, který by zvolením do Senátu získal imunitu, prohlásil, že by chtěl v Senátu bojovat proti proti privatizaci litoměřické nemocnice a bojovat proti byrokracii a migraci.

David Rath byl hejtmanem Středočeského kraje od listopadu roku 2008. Rezignoval v květnu 2012 v souvislosti s obviněním z přijetí úplatku, podplácení a sjednávání výhody při zadání veřejné zakázky. Krajský soud v Praze ho poslal letos 27. června na 8,5 roku do vězení za korupci u veřejných zakázek Středočeského kraje. Rozsudek není pravomocný, Rath se na místě odvolal. V den rozsudku Rath prohlásil, že jde o odstranění politického protivníka a že "maňásková justice" vyhověla přání prezidenta Miloše Zemana a dalších politiků.