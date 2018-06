Neprůhledné podnikání Františka Koníčka: firmy v daňovém ráji a skrytí vlastníci

Podnikatel v umění a energetice a poradce premiéra Andreje Babiše František Koníček (65), byl až do neděle považován za prezidentem preferovaného kandidáta na ministra průmyslu a obchodu v sestavované vládě ANO a ČSSD.

Premiér Andrej Babiš však v neděli odpoledne po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem oznámil, že Koníček v jeho vládě nebude.

Vzhledem k tomu, že má nově utvořený kabinet v následujících měsících rozhodovat mimo jiné o stamiliardové zakázce na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a zřejmě i Temelínu a také o změnách v energetickém gigantu ČEZ, je post ministra průmyslu pod drobnohledem.

Koníček mimo jiné zasedá ve výboru Aliance české energetiky, která v loňském roce uzavřela memorandum o spolupráci s ruskou státní společností Rosatom. Ta je považována za největšího stavitele jaderných elektráren na světě, uchází se i o stavbu nových jaderných bloků v Česku.

Koníček ale případný střet zájmů odmítl: „Aliance se zakládala se na základě přání vlády, aby se zlepšila podpora exportu, a teď se z toho dělá střet zájmů,“ konstatuje. „Nevím, co na to říci, není to organizace, která může kontrahovat, jen vytváří komunikační kanál mezi jednotlivými členy,“ říkal ještě v době, kdy v kuloárech platil za favorita na ministerský post.

Spleť firem na Kypru

HlídacíPes.org upozornil i na dosavadní byznysové působení Františka Koníčka. Ten minimálně v letech 2003 až 2008 (zřejmě ale ještě déle) vlastnil kyperskou společnost JMMETRICS Ltd. Ta nyní drží část podílu ve třech firmách, kde Koníček působí, či figuroval jako akcionář – Armaturka Krnov, ARPO a Karlštejnská.

Zbývající podíly v prvních dvou jmenovaných firmách pak ovládají dvě společnosti z dalších daňových destinací – Belize a ostrova Guernsey, kde nelze dohledat konečné vlastníky.

Veřejnost tak nemá možnost dozvědět se, s kým Babišův poradce a muž blízký prezidentu Zemanovi podnikal a dosud podniká, na koho má vazby a komu může být zavázán. Vyloučena také není možnost, že tyto offshorové firmy mohou sloužit k zakrytí jeho vlastnictví.

„Podobné spleti firem s nedohledatelnými vlastníky jsou důvodem, proč vůbec vznikají opatření proti střetu zájmů,“ komentuje situaci analytik Transparency International Milan Eibl. „To, že pan Koníček své angažmá nerozkryl, není dobrou vizitkou pro jakéhokoliv politika, natož ministra. Politik má jakékoliv obavy rozptylovat, nikoliv kumulovat.“

Sám Koníček odmítl zjištění HlídacíPes.org komentovat s odkazem na to, že z orgánů zmíněných firem nyní odstoupil (valná hromada tento krok ještě neschválila, oficiálně tak v obchodním rejstříku stále figuruje).

„Moje odpověď je jednoduchá – já tam nepůsobím. Odmítám se o těch firmách bavit,“ reagoval Koníček. „S veřejným zájmem nebo případným střetem zájmů nemají nic společného.“

Byznys kolem Františka Koníčkaautor: Cribis/ClueMaker/HlídacíPes.org

Koníček na třešních

Teď již odmítnutý ministerský adept Koníček působí v současné době v osmi firmách a organizacích. V poradenské společnosti Equity Brokers drží více než 77% podíl, zbývající část akcií ovládá společnost Dickens Ltd. z ostrova Guernsey, kde nelze dohledat vlastníka. Není tak jasné, kdo je Koníčkovým byznyspartnerem.

Stejně tak vyvstávají pochybnosti nad působením kyperské firmy JMMETRICS Ltd. Ta je – jak už bylo uvedeno, společníkem všech tří firem, kde Koníček figuruje v dozorčích radách, a kde současně působí členové jeho rodiny.

V další z firem A.I.D. Real Estate, kde byl Koníček dříve jediným akcionářem, má podle posledního dohledatelného záznamu také majoritní podíl.

Právě kyperskou firmu JMMETRICS podle zjištění HlídacíPes.org Koníček jako jediný vlastník ovládal minimálně v letech 2003 až 2008, lze však dovozovat, že to bylo ještě déle.

Dokument o vlastnictví akcií JMMETRICS Františkem Koníčkemautor: HlídacíPes.org

Je známo, že kromě daňového zvýhodnění byl Kypr v dané době využíván také jako možnost utajení identity skutečného vlastníka. HlídacíPes.org se však podařilo tuto strukturu nyní rozkrýt, a z dokumentů, které má redakce k dispozici, vyplývá, že Koníček tuto firmu minimálně v některých letech vlastnil.

„Odkud to víte?“ reagoval nejprve Koníček na položený dotaz ohledně vlastnictví kyperské firmy. Po předložení faktů posléze dodal: „Když to víte, a máte tu odvahu to napsat, tak to klidně udělejte. A taky můžete napsat, že když jsem byl malý, tak jsem kradl sousedovi třešně.“

Nakonec vlastnictví připustil, nicméně důvod a současné pozadí spleti firem objasnit odmítl. „No, dobře, a co tím chcete říci, že jsem porušil zákon, nebo že jsem porušil české zákony?“ odpovídá podrážděně. „Vy nejste podnikatel, až začnete podnikat, tak si vytvořte svůj obchodní model,“ dodal.

V současné době je Koníček vlastníkem kyperské JMMMETRICS řetězec dvou dalších kyperských společností INTER-CITY Investment Services Limited a CHARTAC Management Services Limited, za kterou formálně stojí Kypřan Nikos Gavrilidis.

Směr Rusko

Nejasná vlastnická struktura se objevuje také u hlavního podniku Armaturka Krnov, kde Koníček působí jako předseda dozorčí rady, a kterou v minulosti ovládal prostřednictvím své další firmy Equity Brokers.

Armaturka dodává své produkty ve velkém do Ruska, v referencích se chlubí dodávkami například pro firmy Lukoil, Gazprom či Rosněft, celkem se v referencích objevuje více než 280 dodávek do Ruska.

Kdo však za firmou skutečně stojí, není možné dohledat – většinový 60% podíl vlastní zmíněná kyperská JMMETRICS a 40% drží firma BARGERY BUSINESS z Belize.

„Nemíním se s vámi bavit o takových věcech, není to vaše záležitost,“ odmítl Koníček odpovídat na dotazy po koncových vlastnících a telefonický hovor ukončil.

Text vyšel na serveru HlídacíPes.org, zveřejňujeme ho v plném rozsahu se souhlasem redakce.