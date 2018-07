Netolický pro INFO.CZ: Babiš nám Chovance nemůže vyčítat, jeho poslanec odjel na dovolenou

Poslanec a bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) se rozhodl na hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše vůbec nepřijít. Místopředseda sociální demokracie Martin Netolický jeho krok chápe. Problém to podle něj není ani pro dohodu mezi ANO a ČSSD. „Pan předseda Babiš to určitě nemůže nikomu vyčítat. My bychom mu pak mohli říct, jak je možné, že jeden z jeho poslanců odjel na dovolenou. Myslím, že kritika nepřijde. Byla by nešťastná,“ říká Netolický pro INFO.CZ.

Co říkáte na rozhodnutí poslance Milana Chovance omluvit se z dnešního jednání sněmovny a tím se vyhnout hlasování o důvěře vládě?

On není v jednoduché situaci, protože na jedné straně nechce podrazit pana předsedu Hamáčka, na druhé straně nechce zklamat své voliče, kteří mu dali důvěru jako předsedovi krajské organizace ČSSD. Takže já do určité míry jeho postoj chápu. Tím, že se nezúčastní schůze, tak vládu nepřímo podpoří, protože je to de facto stejné, jako kdyby při hlasování odešel ze sálu, a tím snížil kvórum pro hlasování samotné.

Ona to v podstatě podpora je. Pokud se nemýlím, tak ani ANO není kompletní, protože jeden jeho poslanec avizoval, že nepřijde. Nevidím to nijak tragicky. Spíše vnímám celou situaci. Toto bych panu Chovanci zrovna nevyčítal.

Takže ho lidsky chápete?

Ano. Čekal jsem, jak situaci vyřeší, protože to opravdu není jednoduchá věc. Myslím, že takhle je to důstojné a ve skutečnosti vyšel vstříc oběma stranám. Není tím, kdo by podrazil pana předsedu Hamáčka, ani není tím, kdo by zklamal důvěru lidí, kteří ho nominovali i do poslanecké sněmovny, to znamená členů sociální demokracie z Plzně. Vnímám to jako dobrý kompromis. A tím, že ani ANO nemá kompletní sestavu, tak ani pan předseda Babiš nemůže sociální demokracii nic vyčítat.

INFOGRAFIKA DNE: rekordy českých vládautor: info.cz

Myslíte si, že by Chovancův krok mohl inspirovat další sociálnědemokratické poslance, kteří by během hlasování mohli například odejít ze sálu?

Myslím, že ne. Poslanci se pod tu dohodu podepsali. Myslím, že sami nechtějí situaci destabilizovat. I sociální demokraté už chtějí normálně pracovat. Chtějí, aby sněmovna normálně pracovala. Zatím není činnost v legislativním procesu zrovna dynamická. Domnívám se, že rozhodnutí pana Chovance nebude mít vliv na ostatní.

Nemohl by to být ale problém z hlediska koaliční dohody? Nemůže vám to Andrej Babiš vyčítat?

Pan předseda Babiš to určitě nemůže nikomu vyčítat. My bychom mu pak mohli říct, jak je možné, že jeden z jeho poslanců odjel na dovolenou. To si myslím, že také není úplně fér, protože je v situaci, kdy člověk musí někdy dát i osobní zájmy stranou. Myslím, že kritika nepřijde. Byla by nešťastná.

Já jsem včera zaslechl, že pan Babiš hovoří o nějakém vnitrostranickém boji. On žádný není. To spíše si myslím, že praxe jsou dnes výrazně protichůdné právě v hnutí ANO.