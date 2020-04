Nikdo z nás nemá detailní plán, přiznal Hamáček. Nouzový stav bude do konce dubna | info.cz

Poslanecká sněmovna odsouhlasila návrh vlády na prodloužení nouzového stavu o další měsíc, tedy do 30. dubna. Během dopolední sněmovní rozpravy opozice tepala kabinet především za to, že vysílá do veřejného prostoru nejednoznačné, či dokonce protichůdné vzkazy, nemá plán a jedná v chaosu. Výtky opozice de facto potvrdil ministr vnitra a předseda krizového štábu Jan Hamáček, když řekl, že nikdo nemá „detailní plán A, B, C, D“, jak epidemii koronaviru zvládnout. „Protože ta situace se průběžně vyvíjí,“ vysvětlil Hamáček.

„Z mého pohledu jsme všichni v situaci, kterou neznáme. To, čemu čelíme, je největší bezpečnostní výzva pro Českou republiku od 2. světové války, a všichni se snažíme s tou situací vyrovnat a zvládnout ji. Pokud se nás ptáte, co je cílem, tak cílem je samozřejmě zvládnout tu situaci a virus porazit. A jak to chceme dělat? Chceme to dělat tak, abychom co nejméně vystavili naše občany nějakému zbytečnému riziku,“ uvedl Hamáček v úvodu svého sněmovního projevu.

Tak vláda prohrála. Nouzový stav nebude prodloužen o měsíc, jak požadovala, ale - na návrh komunistů - pouze do konce dubna. — Vratislav Dostál (@VrataDostal) April 7, 2020

Předseda ČSSD a ministr vnitra sice navrhoval prodloužení nouzového stavu o měsíc, dle svých slov ale dopředu počítal s tím, že ho sněmovna prodlouží jen o dva týdny. „Respektuji, že Poslanecká sněmovna má právo vládě nevyhovět a prodloužit to jenom na čtrnáct dní. Dobře, tak se tady sejdeme za čtrnáct dní znovu, tuto diskusi si zopakujeme a můžeme se bavit o tom, zda tedy těch dalších čtrnáct dní vláda dostane, nebo nikoli. Ale já jsem přesvědčen, že pokud máme mechanismy na dobu krize, tak je máme využívat a máme je využívat řádně.“

Opozice vládu nabádá, aby začala povolovat šrouby, aby některá restriktivní opatření začala rušit. To vláda na jednu stranu začíná dělat, Hamáček současně varoval před přílišným optimismem. „Ta situace není jednoduchá, nejsme na konci, a některá velmi složitá rozhodnutí nás ještě čekají. Snažím se i jako předseda Ústředního krizového štábu komunikovat se všemi politickými silami a subjekty, snažím se vysvětlovat kroky, které děláme, a jsem k tomu připraven i do budoucna,“ pravil Hamáček.

Premiér Andrej Babiš to ještě předtím řekl zcela narovinu. Podle něj je nouzový stav v dané chvíli ještě pořád v zájmu občanů. Předseda vlády také vyloučil, že by se vláda chystala přistoupit k postupnému promořování populace, jak se o tom v pondělí zmínil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. „Epidemie koronaviru má jednu zásadní vlastnost. Když se vymkne kontrole a dojde k prudkému růstu, je prakticky nemožné ji dostat znovu pod kontrolu. V ten moment nemáme kontrolu my, ale pravidla určuje virus. Nedovolme proto, abychom předčasným ústupem z dosavadních omezení vystavili naše obyvatele zvýšenému nebezpečí,“ vysvětlil Babiš.

Ve zkratce lze říct, že opozice vládě vyčítá především chaotičnost v přijímaných opatřeních, nelíbí se jí také způsob, jakým zástupci vlády informují o chystaných opatřeních. Lídři opozice mají za to, že je řada výroků vládních politiků přinejmenším zmatečná, někdy i protichůdná. „Bohužel jsme tu neustále svědky protichůdných a zmatečných vyjádření čelních představitelů státu, kteří místo aby nás ujišťovali o profesionalitě řízení státu v těchto těžkých dobách, jen prohlubují nejistotu a obavy nás všech,“ řekl třeba předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Piráti proto chtějí schválit doprovodné usnesení, ve kterém by sněmovna požádala vládu, aby do 20. dubna seznámila veřejnost s konkrétním plánem pro zvládnutí pandemie koronaviru a jejích důsledků v České republice. Konkrétně chtějí například transparentní plán pro aktuální a dlouhodobé zásobování a distribuci ochranných pomůcek do zdravotnických, sociálních a jiných zařízení včetně konkrétní informace o zapojení českých firem, vývoj počtu nakažených a další kritéria, podle kterých vláda zváží postupné uvolňování všech omezujících epidemiologických opatření, anebo jasná a předvídatelná opatření, kterými chce kabinet zmírnit ekonomické dopady krize.

Podobně mluvili zástupci ostatních opozičních formací. „V posledních dnech jsme víc a víc znejišťováni, protože opravdu ta vyjádření jednotlivých ministrů, členů Ústředního krizového štábu, jako je pan Prymula, jsou odlišná. Liší se zcela diametrálně. Ten první požadavek, o který vás tady chci požádat, je, prosím, zveřejněte tuto strategii, podle které teď budete postupovat, podle které, doufám, a myslím si, že je to přirozené pro krizové řízení, snad už postupujeme nějaký ten týden. Nouzový stav tady teď chceme prodloužit. Jak to tedy fungovalo doposud?,“ tázala se předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová.

Také podle předsedy ODS Petra Fialy není možné, aby se členové krizového štábu a vlády dohadovali veřejně. Není možné, aby se lidé z médií dozvídali, co kdy znovu otevřeme vždy podle toho, kdy a jak si chce předseda vlády udělat titulek v médiích. Není možné, aby předseda vlády lidem oznámil – jdeme otevírat – a šéf krizového štábu kontroval – ani za nic. Není možné, aby hlavní expert krizového štábu a vlády oznámil – jdeme promořovat – a předseda vlády mu vzkázal – ani za nic. Nelze navrhovat takovou pomoc živnostníkům, za kterou se musí vláda do 24 hodin omlouvat,“ uvedl Fiala.