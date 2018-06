Nová pravidla pro hypotéky: Dotknou se třetiny žadatelů, pocítí je mladé rodiny s dětmi, varují analytici

Česká národní banka rozšíří od října pravidla pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu domácnosti. Dluh žadatele o hypotéku by nově neměl překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat nejvýše 45 procent svého měsíčního čistého příjmu. Pravidla pro výši úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti ponechala ČNB beze změny. Opatření je zaměřeno na nové úvěry na bydlení, netýká se refinancování hypoték.

„Ve zbytku Čech to nebude vzhledem k nižším cenám nemovitostí zas tak velký problém. I pro mladé zde je ale řešení, a to žádat o úvěr společně s partnerem nebo požádat o finanční pomoc rodinu,“ řekla ČTK analytička Raiffeisenbank Helena Horská. „Takzvaní singles a mladé rodiny budou odkázáni bydlet déle, ne-li po celý život, v nájmu. Ceny nájmů, dokud se bude ekonomice a spotřebitelům dařit, porostou ve velkým městech a jejich okolí ještě výrazně rychleji,“ odhadla na základě zkušeností s tímto opatřením z jiných zemí.

„Nová opatření, která zpřísňují poskytování hypoték, by od vlastního bydlení mohla odříznout zhruba třetinu žadatelů, kteří na hypotéku ještě dnes dosáhnou. Tím znemožní vlastnické bydlení například mladým rodinám s dětmi,“ doplnil analytik Cyrrusu Lukáš Kovanda. Může podle něj také podnítit bujení lichvářské praxe nebo černého trhu s půjčkami. Mnozí lidé se prostě budou snažit ke svému vysněnému bydlení dostat i navzdory striktním regulacím, podotkl.

Dostupnost hypoték se výrazně zhorší, hlavně ve větších městech, kde ceny nemovitostí dosáhly již historických hodnot, souhlasil hypoteční specialisty společnosti Chytrý Honza Daniel Horňák. Například u bytu za šest milionů korun, kdy klient dává pětinu vlastních zdrojů a bere si úvěr 4,8 milionu korun se splatností 30 let, úrokovou sazbou 2,3 procenta a splátkou 18.512 Kč, bude potřebovat příjem 45.000 čistého měsíčně. Při dnešních podmínkách by mu stačil příjem okolo 30.000 čistého. „Čeká nás tedy čtvrt roku enormního zájmu o hypotéky, kdy banky poradci budou tlačit na uzavření smluv,“ dodal.

Zájemce o hypotéku na byt v Brně o rozloze 75 metrů čtverečních za 3,4 milionu Kč by za předpokladu 80procentní LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) dosáhl na úvěr 2,7 milionu Kč. Pokud by splatnost úvěru byla 30 let, úroková sazba tři procenta a čistý měsíční příjem žadatele 31.000 Kč, ukazatel dluhu žadatele o hypotéku by dosáhl 7,2, tedy devítinásobek ročního čistého příjmu by nepřekročil. Podíl splátky na měsíčním čistém příjmu by činil 37 procent, požadavku na nejvýše 45 procent by tak rovněž vyhověl, uvedla příklad ČNB.

Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB mají podobu doporučení bankám, protože dosud neexistuje zákon, jímž by si centrální bankéři mohli tato pravidla vynutit. Banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí. ČNB se snaží prosadit novelu zákona, která by doporučení přeměnila v povinnost.

K omezením trhu vedl ČNB rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. Při zhoršení ekonomického vývoje by se totiž mohla řada domácností s hypotékou dostat do problémů se splácením, což by se dotklo následně i bank. ČNB mimo jiné upozornila, že růst cen nemovitostí byl loni nejvyšší v EU. České domácnosti mají aktuálně úvěry na bydlení za 1,174 bilionu Kč. „S tím, jak růst cen bydlení předstihuje zvyšování příjmů domácností, se dlužníci stávají zranitelnějšími. Zároveň roste pravděpodobnost, že o úvěr budou čím dál více usilovat rizikovější žadatelé,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.