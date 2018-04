Novinky ve zdravotnictví: Nová vyhláška uleví zdravotním sestrám, zákon omezí léčitele

Ministerstvo zdravotnictví do léta připraví návrh zákona o léčitelích a vyhlášku, která má snížit administrativu sester. Na podzim mají začít centrální nákupy v nemocnicích, které ministerstvo zřizuje, počítá se i se společným nákupem přístrojů. Plány resortu představil ministr v demisi Adam Vojtěch (za ANO) na dnešní tiskové konferenci ke sto dnům ve funkci.

O možné regulaci léčitelství a podobných služeb se začalo mluvit v souvislosti se zařazením terapeutů tradiční čínské medicíny. „Myslíme si, že by tyto služby měly mít jasná pravidla,“ řekl ministr. Léčitelé budou muset podle něj například vést alespoň základní dokumentaci o tom, co pacientovi provádí.

Úřad dokončuje vyhlášku o zdravotnické dokumentaci, která má snížit administrativní zátěž zdravotních sester. „Nepředepisujeme konkrétní požadavky, jaké tam mají být dílčí záznamy. Oni sami vědí, jaké potřebují, je to věc odbornosti. Jiné požadavky jsou v malé ordinaci praktického lékaře a ve velkém oddělení v nemocnici,“ vysvětlil náměstek ministra Radek Policar. Podle něj se vyhláškou konkrétní požadavky ruší. Nově nebude ani nutné skladovat papírové žádanky a další dokumenty, pokud chce lékař vést dokumentaci elektronicky. Bude stačit mít je naskenované.

Od letošního podzimu chce ministerstvo spustit první centrální nákupy ve svých přímo řízených nemocnicích. „Fakultní nemocnice mají do konce dubna představit návrh komodit, u kterých by byly centrální nákupy vhodné,“ uvedl Vojtěch. Nemocnice by také měly evidovat všechny nákupy mimo režim veřejných zakázek. „Zpětné bonusy budou evidovat a účtovat na speciálním účtu,“ dodal.

Ministr hodnotil také personální situaci na ministerstvu, kde chybí asi třetina zaměstnanců a situaci se příliš nedaří zlepšovat. „Zákon o státní službě spíše věci komplikuje,“ řekl ministr na dotaz ČTK, jestli se mu podařilo stabilizovat personální situaci ve spolupráci se státním tajemníkem, kterého dříve kritizoval.

Dosud podle něj kvůli tomu není uzavřené výběrové řízení na nového ředitele Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL), jehož ředitel rezignoval v prosinci a ministr chtěl jeho nástupce mít od začátku března. Úřad se snaží neobsazená místa obsadit uzavíráním například externích dohod. „Musíme zlepšit pracovní podmínky. U jiných úřadů je pružná pracovní doba běžná věc,“ dodal.