Nový předseda KDU-ČSL vyhlašuje boj exekucím. A napříště chce resorty školství a práce | info.cz

Marek Výborný v rozhovoru pro INFO.CZ hovoří o prioritách nového vedení lidovců. Kromě školství a podpory mladých rodin je to boj s exekucemi. KDU-ČSL by podle něj v příštích volbách měla dosáhnout takové výsledku, aby byla relevantním partnerem pro sestavování vlády. Lidovci byli dříve typičtí tím, že měli téměř monopol na ministerstvo zemědělství, Výborný ale zavelel k otočce. Pro něj jsou prioritou KDU-ČSL ministerstva školství a práce a sociálních věcí.

Včera jste zcela jistě zažíval pocity euforie, nepadá na vás ale s několika hodinovým odstupem tíha odpovědnosti?

Už včera jsem se snažil nepřipouštět euforii, moc dobře vím, že to pouze o odpovědnosti. Věděl jsem ale, do čeho jdu. A pokud jde o tu odpovědnost, nejde o to, zda obstojí Marek Výborný, ale zda obstojí celá KDU-ČSL.

Možná do jisté míry překvapivým momentem sjezdu je, do jaké míry se obměnilo nejužší vedení strany. Je tam dost nových tváří, což je na tradiční konzervativní stranu pozoruhodný výsledek.

Jsem určitě rád, že ve vedení zůstal Jan Bartošek. On bude nejen tou kontinuitou, ale také velkým přínosem. Je to předseda našeho poslaneckého klubu. Jsem rád, že součástí předsednictva zůstává předseda senátního klubu Petr Šilar. Také on ztělesňuje kontinuitu. Zároveň nezapírám, že jsem stál velmi o to, aby součástí týmu byl Marina Jurečka. To se sice nakonec nepodařilo, my jsme si to ale vyříkali, a i on bude součástí mého širšího konzultačního týmu.

KDU-ČSL se dlouhodobě potýká s trendem úbytku členů i voličů. Jak ho chcete zvrátit?

Začnu u těch členů. Předpokladem toho, že se nám podaří oslovit nové mladé generace lidí je, že jim učiníme nějakou smysluplnou nabídku. Pokud top budou jenom nějaké nudné schůze, kávy, chlebíčky, nikoho asi do strany nedostaneme. My ale máme zkušenosti z mnoha míst napříč republikou spočívající v tom, že pokud jsme schopni nabídnout něco lákavého, něco pro rodiny, něco jiného pro děti anebo důchodce, pokud děláme něco pro obce nebo města a jejich spolkový život, tak se to projeví i do života místní strany.

Příkladem může být ostatně Brno, kde spolu mluvíme. Pokud jde o voliče, je to o dvou věcech. Musíme být uvěřitelní a silní personálně, a zároveň musíme být silní v tématech. Musíme umět vytáhnout na celostátní úroveň úspěšné komunální politiky, máme je a současné předsednictvo, a já jsem za to rád, je toho důkazem. Věkový průměr nového předsednictva je 43 let. Někdo si může myslet, že je to riskantní, pro mě je to ale známka toho, že je KDU-ČSL moderní a mladou stranou s novou energií a novou silou.

Nevětší aplaus jste při kandidátském projevu sklidil ve chvíli, kdy jste mluvil o exekucích…

Vedle podpory mladých rodin a školství je to klíčové téma, věnuji se mu ostatně dlouhodobě na půdě Poslanecké sněmovny. Řešili jsme již úspěšně insolvence, pro náš návrh ve sněmovně hlasovalo 159 poslanců napříč politickým spektrem. A tak jako jsem roku 2018 říkal rok insolvence, tak říkám letům 2019 a 2020 roky novely exekučního řádu. Je to naše naprostá priorita. Nelze trpět, aby tady bylo 800 tisíc lidí v exekuci.

Další zajímavou věcí bylo, že jste v kandidátském projevu slíbil, že na kandidátky lidovců přitáhnete osobnosti, které nejsou součástí strany…

Ano, určitě nechci KDU-ČSL uzavírat, naopak chci pozvat osobnosti, které nejsou přímo v politice, aby za nás kandidovali. Věřím, že budou okysličením strany a nemusí to být přímo straníci. Petr Pithart a Zuazana Roithová původně také nebyli součástí strany.

Součástí tradice KDU-ČSL vždycky byl jistý typ konzervatismu, křesťansko-sociální proud a pak jistý až národovecký proud. Který z těchto akcentů je vám nejbližší?

Nerozlišoval bych to takto. Odmítám národovectví, ale stavím se jednoznačně za to, abychom dokázali být hrdí na naši vlast. To nemá nic společného s nacionalismem. Hodnotový konzervatismus je náš pilíř, na kterém křesťanská demokracie stojí. A pokud by ho chtěl někdo osekávat, budeme první, kdo ho bude bránit. Jako jsme to udělali v případě rodiny manželství.

Pokud jde o křesťansko- sociální akcent, tak bych to řekl asi tak, že solidarita není slabost, a socialismus není to, že budeme pomáhat těm, kteří si sami pomoct nemohou. To ke KDU-ČSL vždycky patřilo a bude to o nich platit i pod vedením Marka Výborného.

S tím logicky souvisí otázka, koho považujete v případě vládního angažmá za své nejbližší spojence, a s kým si naopak neumíte představit, že byste sestavili vládu?

KDU-ČSL nikdy nebude ve vládě, jejíž součásti budou extremisté a populisté. Na mysli mám nyní konkrétně KSČM a SPD. Je to pro nás nepřekročitelná věc.

Andrej Babiš není populista?

Pokud jsme před volbami řekli, že nebudeme ve vládě, jejíž součástí bude trestně stíhaná osoba, tak to platí i nadále. A já jsem velmi rád, že jsme to dodrželi i po volbách. A není to myšlenou pouze směrem k Andreji Babišovi, platí to obecně. A pokud jde o naše případné spojence, je to o programové a hodnotové shodě. A protože jsme středo-pravicová konzervativní strana, myslím, že vám nemusím napovídat, koho mám na mysli.

Vrátím se tak trochu v závěru k první otázce. V některých je KDU-ČSL schopna některé typy voleb vyhrávat, například na Zlínsku. Pak jsou ale jiné, kde jste rádi za jedno nebo dvě procento hlasů. Třeba v Ústeckém kraji. Jak to chcete změnit?

Toto je jedna z mých výzev. Jsem si toho vědom také díky tomu, že jsem teď před sjezdem několikrát objel republiku. Musím vás ale trochu opravit. I v severních Čechách dokáže být KDU-ČSL úspěšná. Jako příklad mohu uvést Krupku, ve středních Čechách je to zase Lysá nad Labem.

V Krupce, která má třináct tisíc obyvatel, máme skvělý mladý tým lidí a dosáhli jsme tam na místostarostu. Dlouhodobě tam budují vztahy s obyvateli, jsou aktivní ve veřejném prostoru, jdou tam k lidem. Jsou to města, kterým říkám místa pozitivní deviace, jejich praxi musíme přenést i jinam.

K jakému výsledku chce KDU-ČSL dovést v příštích sněmovních volbách?

Chci dosáhnout úspěšného výsledku, který bude znamenat, že budeme relevantním partnerem při sestavování příští vlády. Protože pokud chceme prosadit náš program, musíme být ve vládě a v ní usilovat o ministerstvo práce a sociálních věcí a o ministerstvo školství.