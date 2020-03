O co všechno možná přijdeme: mají přijet Beck, Cave, Alicia Keys nebo Aerosmith | info.cz

Hokejový svaz mezitím řeší, jak a zda vůbec se letos dohraje extraliga. Totéž se týká fotbalu. A nejen toho českého, některé dnešní a zítřejší zápasy Ligy mistrů se odehrají bez diváků, italská série A se dost možná letos ani nedohraje. Zrušen byl tenisový turnaj v Indian Wells, který bývá označován za pátý grandslam. Nevíme, zda se uskuteční hokejové mistrovství světa, které má být letos ve Švýcarsku, ve hvězdách je taky fotbalové Euro, v mlze pak letní olympiáda v Japonsku.

Zpět do Česka. Letos k nám má zavítat i několik opravdu zvučných jmen rockové a popové hudby. Třeba mnohonásobný držitel Grammy Beck tady byl naposledy v roce 1994, letos je hlavní ohlášenou hvězdou pražského Metronomu. Dost možná se ho ale zase nedočkáme, červen totiž není zas tak daleko. Koncert chystá také Nick Cave, jehož zrušení by nás zase tolik mrzet nemuselo, australský bard sem jezdí pravidelně. Do Prahy ale mají namířeno také legendární Aerosmith nebo soulová diva, filantropka Alicia Keys.

Tím to ale zdaleka nekončí, letošní sezóna skutečně slibuje pestré koncertní menu: Lenny Kravitz, Kiss, legendární rockeři Rage Against the Machine, popoví hitmakeři z let osmdesátých A-ha, během svého dost možná posledního turné se tady má zastavit rocker Ozzy Osbourne, do Prahy se už zase chystá také legendární Patti Smith. V Brně se zas budou skoro jistě rušit koncerty celoročního jazzového festivalu, příští týden měl na jih Moravy dorazit třeba Erik Truffaz.

A pak tady máme zcela speciální kolonku: letní hudební festivaly. Aniž bychom chtěli dopředu zarmoutit všechny jejich návštěvníky, předběžně bohužel musejí počítat i s tím, že se na ně letos nevypraví. Například na ostravských Colours mají letos vystoupit třeba The Killers, Twenty One Pilots, LP, Youssou N´Dour, Tindersticks nebo jazzová klavíristka Hiromi. Jiný velký festival, Rock for People, letos své diváky láká mimo jiné na dnes už rockovou klasiku Green Day, The 1975 nebo Fall Out Boy.

Velkých i menších festivalů se pořádají stovky. Kromě těch hudebních jde také o filmové či divadelní přehlídky. A zase, zdaleka nejde jen o zvučné akce typu karlovarského festivalu. A nejde taky jen o celebrity a interprety, kteří letos možná nedorazí. Pokud budou některé z těchto akcí skutečně zrušené, prodělá obrovské množství firem, podnikatelů, živnostníků, promotérů a organizátorů. Někteří z nich, především ti malí, jsou přitom na podobných akcích prakticky závislí. Festivaly jsou pro ně, pokud jde o tržby, podobnou a podobně nezbytnou vzpruhou, jako ty před Vánocemi.