O výhodách EU politici v Česku nemluví, burcuje Pospíšil. Přiznává i přešlapy

Zákon o referendu je cesta k czexitu. Tak se staví k normě, kterou projednávají poslanci, předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. Za protievropské nálady podle něj ale mohou i politici, kteří se za Evropskou unii za posledních 20 let jasně nepostavili. Ekonomické výhody jsou přitom nesporné. Členství napomáhá obchodu a Česko je tzv. čistým příjemcem - více peněz z Unie dostane, než do Bruselu odešle. O situaci kolem možného referenda mluvil Pospíšil také v rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Kde se vzaly ty nálady? To nemá ve střední Evropě obdoby…

Jedním z důvodů je, že čeští politici příliš občanům nevysvětlují výhody, které přináší České republice a hlavně občanům naše členství v EU. Pak je to i určitá přirozená skepse nás Čechů řekněme k něčemu, co přichází zvenčí. V neposlední řadě to budou, a to je potřeba přiznat, i určité chyby, které dělá Evropská unie. Je řízena politiky, lidmi, a ti se dopouštějí chyb jako každé lidské společenství.

Říkal jste, že politici nejsou schopni vysvětlit ty výhody, tak zkuste to teď vy, konkrétně…

Výhody jednoznačně, podle mého názoru, převažují. Na prvním místě to jsou ekonomické výhody. Není to jen otázka peněz, které plynou do Česka z EU. To bylo celkem přes 700 miliard korun – rozdíl toho, co jsme poslali a co jsme získali. Je to téma i obecně ekonomiky. Česká republika je krásná ale relativně malá země a spojení s ekonomikami ostatních států EU je obrovské. Přes 80 % vývozu jde do států EU. Zahraniční investice do ČR přicházejí opět z 80 % ze zemí EU.

Ekonomové jasně říkají, že kdyby dnes Česká republika vystoupila z Evropské unie, pak by to byla ekonomická katastrofa. I odpůrci by si měli uvědomit, že je to jednoznačná ekonomická výhodnost – být členem.

Mluví se o tom, že to má vliv i na platy zaměstnanců v Česku. Až o třetinu. Je to nadsazené číslo? Nebo by skutečně tak rapidně klesly platy v ČR na některých pozicích?

Někteří ekonomové to takto jasně říkají. Já nejsem ekonom. Odborníci říkají, že by klesl náš vývoz na Západ, stoupla by nezaměstnanost a určitě by to mělo vliv i na výši platů.

