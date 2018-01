O vyjmutí Čapího hnízda z financování EU by se mohlo rozhodnout v půlce ledna

Hejtmanka uvedla, že na pátek je k ní objednán ředitel úřadu regionální rady Kamil Munia. "Budeme to řešit, na kdy to svoláme a jaký program bude. Myslím, si, že to nemá cenu protahovat, určitě to proběhne nejdříve, jak jen to bude možné," dodala.

Ministerstvo financí navrhlo úřadům, aby vyňaly z evropského financování projekty, které vyšetřuje Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) nebo jsou předmětem správního či trestního řízení. Munia dnes ČTK řekl, že ve středních Čechách se to kromě Čapího hnízda týká ještě projektu penzionu v Kosmonosech na Mladoboleslavsku, který je ale podle něj na rozdíl od Čapího hnízda vyšetřován jen vnitrostátně. Jde také o mnohem menší částku a nesrovnalosti se týkají pouze části projektu, dodal.

Člen výboru regionální rady za opoziční TOP 09 Jan Jakob obdržel informaci, že výbor by se měl Čapím hnízdem zabývat na přelomu ledna a února. Žádal o jednání v dřívějším termínu. Obával se převolení výboru na krajském zastupitelstvu, které se má sejít koncem ledna.

Výbor v současném složení byl ustaven po krajských volbách. Původní koalice ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů se však loni rozpadla. Kraj nyní vedou ANO a ČSSD s podporou KSČM a strany současné koalice nemají ve výboru většinu. Další člen výboru za opoziční STAN Věslav Michalik ale změny nepředpokládá, i když je nevyloučil. Poukázal na to, že o práci ve výboru, který už prakticky o ničem nerozhoduje, politici nemají moc zájem. Přišlo by mu zvláštní, kdyby byl převolen jen kvůli jednomu hlasování. "Nevím, proč by měla nová koalice prahnout po výměně členů výboru, který je zcela bezvýznamný," namítl. Hejtmanka ale uvedla, že výbor by měl být po změně krajské rady obměněn. Určitě se to ale podle ní nestane před jednáním o vyjmutí projektů z evropského financování.

Pokorná Jermanová dnes také odmítla informace, že dala Muniovi příkaz, aby neposkytoval zprávu OLAF členům výboru regionální rady. Údajně ji požadoval krajský zastupitel a člen výboru Michael Pánek (ODS). "Sama tuto zprávu dosud nemám k dispozici," uvedla hejtmanka. Podotkla, že členové výboru dostanou veškeré podklady v souladu s jednacím řádem nejpozději sedm dní před zasedáním. "Ráda bych zdůraznila, že stejně jako ministerstvo financí čekáme na výsledky analýzy, které si nechalo zpracovat. Budeme postupovat stejně jako ostatní orgány státní správy a dle doporučení státního zastupitelství," dodala.

"Tímto sděluji, že žádný příkaz, že nesmím zprávu OLAF týkající se projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo předat členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, jsem neobdržel," uvedl v dnešním vyjádření Munia. Úřad regionální rady podle něj postupuje v souladu s doporučením Nejvyššího státního zastupitelství v Brně a vyjádřením ministerstva financí.

V kauze Čapí hnízdo bylo obviněno 11 lidí, vedle Babiše i někteří členové jeho rodiny. Mezi obviněnými je i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.