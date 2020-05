Obchody trápí přebytek dezinfekce Anti-Covid. Nikdo jí nechce a špatně se likviduje | info.cz

Anti-Covid měl být a zřejmě i byl důležitým nouzovým prostředkem hygienické ochrany v době, kdy lidé na začátku pandemie začali vykupovat všechny druhy dezinfekce. Vláda proto postupně udělila 33 českým firmám a institucím dočasné povolení k tomu, aby podle receptury Světové zdravotnické organizace (WHO) začaly vyrábět „nouzový“ dezinfekční prostředek s vysokým obsahem alkoholu.

Pro výrobce ani obchodníky to zpočátku určitě nebyl prodělečný obchod. Pětilitrové balení Anti-Covidu, o který byl velký zájem, se v obchodech běžně prodávalo i za 800 korun, někdy ale byly ceny i vyšší.

Protože se ale jednalo o dočasné, nouzové řešení v nouzovém stavu, dostali výrobci Anti-Covidu povolení k výrobě pouze do konce dubna, 15. května se pak měla dezinfekce přestat prodávat. Jenže se ukázalo, že odhad spotřeby tohoto prostředku, silně zapáchajícího po alkoholu, byl značně nadhodnocený, což přiznává i ministerstvo obchodu. Na pultech ho nyní podle informací INFO.CZ zbývají tisíce litrů, o které je jen minimální zájem a obchodníci se ho snaží za každou cenu zbavit. Proto jim ministerstvo pomohlo tím, že výjimku pro prodej prodloužilo až do 15. srpna. Otázkou ale zůstává, zda to bude stačit.

„Nebylo možné přesně odhadnout, jak se epidemie bude vyvíjet a kolik dezinfekce bude potřeba,“ napsala INFO.CZ Miluše Trefancová z tiskového odboru ministerstva průmyslu a obchodu. Výjimkou pro výrobu a prodej Anti-Covidu chtěla podle ní vláda dosáhnout toho, aby byl dostatek klasických dezinfekčních prostředků pro nemocnice a sociální zařízení. Přitom se údajně počítalo s tím, že do distribuční sítě se během nouzového stavu budou dostávat i další typy dezinfekce rukou a povrchů, což se také stalo.

Anti-Covid, kam se podíváš

Problém je ale v tom, že obchodníci jsou nyní doslova zavaleni Anti-Covidem. Před silně zapáchající dezinfekcí, která je navíc silnou hořlavinou, dávají lidé přednost jiným, méně výrazným typům dezinfekce. Anti-Covid mnozí zákazníci neradi využívají i v obchodech a restauracích, kde ho mohou na dezinfekci rukou či povrchů využít zdarma. I když si tak ministerstvo slibuje, že postupné otevírání dalších provozoven v rámci uvolňovacích opatření povede ještě nějaký čas k nárůstu spotřeby dezinfekčních prostředků, nemusí to být případ Anti-Covidu.

„Máme na prodejnách stovky litrů, máme je aktivně nabízet, ale takřka nikdo je nekupuje,“ řekla INFO.CZ pod slibem anonymity manažerka jedno z obchodních řetězců. Obchodníci jsou podle ní ve dvojím ohni. Chtěli by se zbavit zásob, ale nejsou si jisti, zda by jim k tomu pomohlo výrazné zlevnění Anti-Covidu. Řada zákazníků totiž už dnes raději volí dražší, ale menší balení „gelové“ či jiné dezinfekce. „Některé prodavačky a uklízečky nechtějí Anti-Covid dávat ani do vody na vytírání, páchne jim po špatné slivovici,“ uvedla manažerka.

Některé řetězce a obchody se ale přece jen snaží ceny Anti-Covidu výrazně snížit, cena stejného balení se na trhu liší až o stovky korun. Obchodníkům by teoreticky mohla hrát do karet také případná druhá vlna epidemie koronaviru, kterou někteří odborníci předpovídají na podzim. Problém je ovšem v tom, že Anti-Covid má dobu spotřeby pouze šest měsíců, zatímco u jiných dezinfekcí jsou to obvykle až dva roky. Pokud by druhá vlna epidemie přišla například v říjnu, zásoby Anti-Covidu už by byly oficiálně nevyužitelné.

Ministerstvo krátkou dobu trvanlivosti vysvětluje legislativou, nejde údajně o to, že by se přípravek takzvaně zkazil. Základem Anti-Covidu je z 80 % látka, která obsahuje 96 % alkoholu. „Určitě se tedy nezkazí, nemusí se vylévat, v domácnostech je možné ho dále spotřebovávat,“ uvedla ministerská mluvčí.

Půlroční doba spotřeby se podle ní odvodila z délky uvedené výjimky pro výrobu a prodej, kterou může ministerstvo zdravotnictví v rámci evropského nařízení o biocidech udělit maximálně na 180 dnů. Hrozbu toho, že by na podzim zbyly na pultech českých obchodních řetězců tisíce litrů silně zapáchající a vysoce hořlavé dezinfekce, kterou bude muset někdo „ekologicky“ zlikvidovat, si údajně ministerští úředníci nepřipouštějí. Věří tomu, že se Anti-Covid nakonec přece jen přes léto prodá. „Pokud by se musel likvidovat, budeme situaci řešit a postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy,“ uvedla Trefancová.