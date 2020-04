Obdiv k Číně je postavený na hlavu. Vláda od nás jen opisuje, říká Fiala | info.cz

Fiala kvituje, že vláda představila plán, jak se v nadcházejících týdnech chystá uvolňovat krizová opatření, má k němu ale výhrady. „Je to jen jakýsi předběžný hrubý harmonogram nějakého otevírání obchodů. Absolutně chybí jakákoliv kritéria a specifikace podmínek,“ říká Fiala.

Například u restaurací podle něj sice bylo řečeno, že jejich otevření proběhne se specifickými hygienickými pravidly, ale tato pravidla nebyla nijak definována. Pro provozovatele tak jde o nicneříkající prohlášení. „Chybí i informace, jak budou chráněny rizikové skupiny,“ upozorňuje Fiala.

Fungování vlády považuje šéf ODS za chaotické a prostoupené permanentní sebekampaní Andreje Babiše. „To, že tu krizi zvládáme, je zásluha především lékařů a sester, kteří začali zodpovědně dělat svou práci, i když neměli ochranné pomůcky. A všech, kteří se v naprosté většině chovají zodpovědně. Vláda jedná chaoticky a zmateně a pouští protichůdné informace, které lidi jen znepokojují,“ kritizuje Fiala.

Vláda se podle něj během epidemie navíc již několikrát dopustila lži, například když nepřiznala nedostatek zdravotních pomůcek nebo když prohlašovala, že domovy pro seniory jsou těmito pomůckami vybaveny. „V tomto případě jde již doslova o lidské životy,“ míní předseda ODS.

Podle Fialy je čas na přijetí druhého balíčku ekonomických opatření, ten první prý nebude vzhledem k délce trvání krize dostačující. ODS zároveň představí vlastní plán ekonomické pomoci. „Vláda se z našeho balíčku opět může inspirovat, budeme jen rádi. Jde o to pomoci vyřešit firmám dočasnou platební neschopnost, podpořit pracovní trh, aby zaměstnavatelé mohli udržet místa, podpořit služby, řešit i ty, co pracují v cestovním ruchu, tam ty dopady budou velké,“ říká Fiala, který vládě vytýká hlavně nedostatečnou rychlost. „Když rychle pomůžeme, tak to přežijeme. Za dva měsíce budou lidé v situaci, kdy už jim ta pomoc nemusí stačit,“ vysvětluje šéf ODS.

Fialovi je jako předsedovi pravicové konzervativní strany některými kritiky vytýkáno, že požaduje větší rozdávání peněz než populistické levicové subjekty. „Stát vypnul část trhu a ten si nemůže nijak pomoci,“ reaguje šéf ODS s tím, že teď není možné uplatnit to, co u běžné recese, na kterou se podnikatelé mohou připravit jako na jedno z rizik podnikání. „Stát vypnul trh a stát musí těm firmám pomoci, protože jinak škody budou vyšší. Pravicové je pomáhat co nejrychleji a nejplošněji, aby trh, když se zapne, mohl standardně fungovat a vrátili jsme se do ekonomické prosperity,“ popisuje Fiala.

Šéf ODS také kritizuje vládu za vítání čínské dodávky zdravotnického materiálu. „Jsme svědky propagování historické lži ve směru k Číně, která mi přijde nebezpečná,“ říká Fiala. „Jaksi zapomněli lidem říct, že to není žádný dar od čínských soudruhů, ale draze koupené zboží. Zapomněli říct, že pandemie se šíří i proto, že Čína zamlčovala relevantní data a potlačovala ty, kteří upozorňovali na kritičnost situace. Chová se jako typická diktatura. Její úspěchy v boji s pandemií jsou postavené na tom, že nemluví pravdu,“ uzavírá Fiala s tím, že obdiv k Číně mu připadá postavený na hlavu a proti českým zájmům.