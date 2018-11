„Ocenění patří celé jednotce,“ říká velitel, který letos přišel v Afghánistánu o tři vojáky

„Ocenění patří celé jednotce, která v Afghánistánu byla. To, že já to přebírám, je, myslím, výraz poděkování za jejich práci jako jednotky. Od toho je to jednotka. Není to jen moje práce v žádném případě,“ řekl Patia ČTK.

Počátkem srpna vojáci hlídkovali v okolí základny Bagrám a ve městě Čáríkár je napadl sebevražedný útočník. Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek zemřeli, zraněni byli i další vojáci, jeden americký a dva afghánští. Tři padlí vojáci byli od ministra obrany vyznamenáni Křížem obrany státu in memoriam a 28. října je prezident Miloš Zeman vyznamenal Medailí Za hrdinství.

„Pokud přijdete o tři výborný kluky, je to asi ta nejhorší věc, kterou můžete v životě zažít. Ale v této práci s tím musíme počítat. Vím, že byli výborně připravení a vím, že to, co udělali, zachránilo další životy,“ řekl Patia. Přiznal, že ho překvapila vlna solidarity, která se poté v Česku zvedla. „Chtěl bych za to veřejnosti poděkovat. My všichni jsme tohle vůbec nečekali, ale velmi nám to pomáhalo i v místě nasazení. Vidíme, že ta práce je důležitá a že lidé nás podporují a že prostě tyhle věci se stát můžou,“ řekl.

Lidé na celém světě si dnes připomínají sté výročí konce první světové války. Tento den se také od té doby slaví jako Den Válečných veteránů. V Česku si ho lidé připomínají od roku 2001 a právě události nedávných měsíců nedávají zapomenout na to, že své veterány měly dvě světové války, ale generují je i dnešní vojenské konflikty. Ministr Metnar dnes udělil vyznamenání několika z nich, celkem ocenil statečnost 22 lidí.