Odboráři se sejdou kvůli navyšování platů. "Pod tlakem jednat nebudu," tvrdí Babiš

Vyjednávání odborů s vládou Andreje Babiše v demisi ohledně navyšování platů přechází do nátlakové fáze. Odboráři se sejdou v úterý v Praze. Designovaný premiér bude na jednání chybět, pozvání odmítl. Stěžuje si na jeho formu. Podle dřívějších informací INFO.CZ by na akci mohla přijít ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Odbory jsou nespokojeny s tím, jak se vedou jednání o navyšování platů státních zaměstnanců. Vadí jim, že odměny slibují ministerstva jen vybraným skupinám. I ti, co jsou mezi „vyvolenými“, si už ale nyní začínají stěžovat na to, že kabinet ze slibů couvá.

INFO.CZ před časem jako první informovalo o tom, že odbory chystají na úterý protestní setkání. Mluvčí odborových svazů z rozpočtové a příspěvkové sféry Pavel Bednář tehdy popsal, že Babiše vyzvali k jednání o navyšování platů už v polovině března, návrh termínu setkání ale od té doby neobdrželi.

Designovaný premiér se nezúčastní ani úterního jednání. Jak zjistilo INFO.CZ, v dopise předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů Josefu Středulovi napsal, že „se takového setkání nezúčastní, neboť to nepovažuje za nutné“. Pozvánka podle Babiše obsahuje „formu nátlaku na vládu“. Předseda vlády v demisi nechce jednat „v takové konfrontační atmosféře“. Zvyšování platů zaměstnanců se chce věnovat na jednání tripartity, které se koná o den později.

Na odborářskou akci by ale mohla přijít ministryně Němcová. „Pozvánku vede paní ministryně v patrnosti a pokud jí to nabitý kalendář jen trochu umožní, velmi ráda by se schůzky zúčastnila, protože přece jen otázka platů je pro MPSV důležitá,“ uvedl už dříve pro INFO.CZ mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Odbory: Zvyšte platy všem, ne jen vybraným

Odbory nesouhlasí s tím, že vláda v demisi slibuje navýšení jen některým skupinám státních zaměstnanců, mezi něž patří například zaměstnanci ve školství nebo zdravotnictví. Výše slíbených financí se navíc v průběhu času mění. Odboráři chtějí, aby platy rostly plošně všem státní zaměstnancům, a to už od začátku letošního října. To Babiš odmítá s tím, že například úředníci nyní berou více než pracovníci soukromých firem.

Na nejistotu vyjednávání si nyní ale stěžují i zástupci těch, kteří patří podle Babiše mezi skupiny, které si navýšení zaslouží. Zdravotnické odbory se sešly s Babišem a ministrem zdravotnictví v demisi Vojtěchem Adamem minulý týden. Podle jejich vyjádření jim premiér na začátku května slíbil, že od začátku příštího roku zvýší platové tarify pro zaměstnance ve zdravotnictví o deset procent.

„Premiér nám sdělil, že jeho slib vlastně nebyl slibem, ale podporou, a že vzhledem k tomu, že se dohodly zdravotní pojišťovny a nemocnice na růstu úhrad na příští rok, tak ministr akceptuje dohody a žádné plošné zvýšení platů nebude,“ stojí ve stanovisku odborů. Plošně by se ale měly zvýšit příplatky za směnnost. „S názorem premiéra a ministra zdravotnictví zásadně nesouhlasíme a to na základě zkušeností z uplynulých čtyř let. Dál požadujeme navýšit platové a mzdové tarify a zabezpečit na jejich zvýšení finance,“ tvrdí zdravotnické odbory.

Školské odbory zůstávají v klidu

Bez nervozity zatím zůstávají školské odbory. „U nás nemám žádnou informaci, že by někdo couval. Prostředky na navýšení platů pro pedagogické pracovníky jsou zakomponovány v návrhu státního rozpočtu, který by měla ve středu projednat tripartita. Jsou tam zahrnuty i prostředky, které dříve blokovaly navyšování. Navyšovaly se tarify, ale hledalo se dostatek prostředků třeba na společné vzdělávání, na nárůst žáků v mateřských školách, na prvních stupních a tak dále,“ popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ předseda odborů pracovníků ve školství František Dobšík. „Těch 13,5 miliardy korun by se mělo nyní promítnout opravdu do platů,“ tvrdí.

Navýšení by se mělo týkat i nepedagogických pracovníků. Pro ně by si odboráři představovali ještě vyšší růst. I to je kromě solidarity s ostatními odboráři důvod, proč se školské odbory úterního setkání zúčastní, přestože sami neprotestují tak výrazně jako další organizace.

„Navyšování, o němž jsem mluvil, se týká 1.1.2019. Já si myslím, že by stálo za to otevřít vyjednávání o možnosti řešit platy i v tomto roce. Existuje takové usnesení sněmovny. O tom bychom chtěli vést debatu,“ říká Dobšík.

Protesty mezi úředníky vzbudila vláda v demisi také svým návrhem na změny služebního zákona. Novela prošla před pár týdny prvním čtením ve sněmovně. Jak už INFO.CZ informovalo, její další osud by mohla záležet i na tom, jak dopadnou vyjednání o vládní koalici ANO s ČSSD. Kritika přichází i ze strany Evropské komise. Právě na tuto legislativu je přitom navázáno čerpání z unijních fondů.