Odborníka děsí bytová krize: Senioři končí v zahrádkářských koloniích

Nedostupnost bydlení v Česku přerůstá do krize. Bytů chybí velké množství, podle analýz jen v Praze 22 tisíc. Podle předsedy Sdružení nájemníků Milana Taraby je problém jednak v dlouhých stavebních řízeních, dále v nezájmu obcí stavět své byty a do třetice také v útlumu družstevního bydlení. 160 tisíc bytů by se podle něj také dalo vystavět opravou neobydlených prostor, nebo úpravou jiných objektů, jako jsou třeba nevyužívaná kasárna. Senioři, kteří zůstanou sami, pak při raketově rostoucích cenách nájmu končí i v zahrádkářských koloniích, na víc jim důchody nestačí.

„Je to bytová krize. Prvních 15 let po revoluci byla dlouhodobá spokojenost. Lidé byli uspokojeni nabídkou státních a družstevních bytů. Byl tu velký zásobník bytů, na počet obyvatel. Stavělo se 43 tisíc bytů ročně, ale také až 70 tisíc. Od roku 1996 se staví asi 25 tisíc bytů ročně, tedy o něco více než polovina. Z toho větší polovinu tvoří rodinné domy na venkově, ten zbytek, to je vlastně nic,“ řekl Taraba ve Studiu Blesk.

Na vině je z velké části dlouhé stavební řízení, které v případě paneláků trvá i 10 let. „Je to jeden z vážných faktorů, ale zdaleka ne jediný. Soukromý developer staví s cílem maximálního vrácení prostředků, nekouká se na dostupnost bytů. Pokud mají být dostupné například pro mladou generaci, nebo osamělé seniory, pak je to možné jen s použitím veřejných zdrojů,“ upozorňuje na těžkosti mimo jiné i místopředseda Rady seniorů.

Problém je tak i na straně obcí, které podle Taraby nejsou příliš aktivní, i když mají možnost vlastní výstavby ubytování pro své občany za výhodných podmínek. Mohou si například vzít půjčku s konstantním úrokem garantovaným státem. „Proč do toho jdou soukromníci, ale ne obce?“ diví se.