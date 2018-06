Oddaný Babišův buldog, komentují experti nominaci Malé na spravedlnost

Ve svých funkcích vedle premiéra zůstane šest dosavadních ministrů ANO: ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství Robert Plaga a ministr dopravy Dan Ťok. Lubomír Metnar končí jako ministr vnitra a přesouvá se ministerstvo obrany.

Nová jsou dvě jména: ministryní průmyslu bude prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková a na resort spravedlnosti má nastoupit právě Taťána Malá, která je jádrem rozruchu.

„Taťána Malá je známá jako Babišův buldog,“ reaguje v rozhovoru pro INFO.CZ na nominaci Malé na post ministryně spravedlnosti politolog Josef Mlejnek. Dle svých slov se proto nediví, že ji Babiš nakonec upřednostnil před jinými kandidáty. V kuloárech se spekulovalo také o bývalém členovi ČSSD a současném náměstkovi ministra Pelikána Jeronýmu Tejcovi. Mlejnek připomíná, že je resort pro Babiše klíčový také z hlediska kauzy Čapí hnízdo.

Malá na sebe přitom upoutala pozornost v lednu letošního roku, když se v rozhovoru pro INFO.CZ nechala slyšet, že by mohlo být trestní stíhání Babiše v této kauze jednoduše přerušeno a obnoveno až poté, co skončí v politice. Tento názor opakovaně vzbuzuje rozruch a je terčem kritiky.

Odpověď Taťány Malé ohledně Babiše a kauzy Čapí hnízdoautor: lednový rozhovor pro INFO.CZ





Babiš výběr Malé pro Českou televizi vysvětlil tím, že „je velice pracovitá a že se chce učit“. Malá podle něj nebude vystupovat, jako že všechno zná a umí. „Určitě bych jí doporučoval, aby naslouchala spíš a moc to nekomentovala. Myslím si, že je možná i dobře, že tam přijde někdo, který s tím resortem nemá žádné vazby,“ řekl premiér.

Podle politologa Lukáše Jelínka Malou do čela spravedlnosti kvalifikuje především bezmezná loajalita k předsedovi hnutí ANO. „Víc než demokratickému právnímu státu je zjevně oddaná Babišovi. Jen jsem zvědavý, nakolik je Babiš připravený na situaci, kdy nejen jeho, ale i další členy vlády za hnutí ANO začnou dohánět kauzy týkající se jejich soukromého byznysu,“ uvedl Jelínek v rozhovoru pro INFO.CZ v narážce na možný střet zájmů právě Taťány Malé, na který před nedávnem upozornil server Novinky.cz.

Taťána Malá je totiž podle jeho zjištění od dubna spolumajitelkou firmy, která se zabývá insolvencemi. Její manžel je kromě toho insolvenční správce, navíc provozuje firmu poskytující mikropůjčky. Malá dosud možný střet zájmů popírala. A aby toho nebylo málo, Malá vystudovala práva na škole, která ji v Česku neopravňuje dělat advokacii. Mlejnek má nicméně za to, že pokud se Malá ocitne v problémech, nějak se to prostě „pořeší“. Konkrétně říká: „Formálně se to třeba nějak upraví, aby neexistoval zjevný rozpor se zákonem. V dané politické konstelaci jí to asi moc neublíží.“



Podle Lukáše Jelínka je nicméně ještě zajímavější tah s Marií Novákovou. Babiš si podle něj chce zjevně usmířit drobné podnikatele a živnostníky. „Zdatná komunikátorka Nováková na ně má nepochybně vliv,“ říká. „A pokud bude Babiš o alianci s ní pečovat,“ dodává politolog, „může se mu zúročit v té skupině populace, jež je mu nakloněná nejvíc. Jen se bojím, jak by se odrazila v tématech, jako je pokus ČSSD o znovuzavedení proplácení prvních tří dnů nemocenské.“