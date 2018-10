„Odkašlal tu nejhorší práci, byl to dobrej parťák.“ Lidé v Hrádku vzpomínají na padlého vojáka

Dvaačtyřicetiletý rotný Tomáš Procházka, který padl v pondělí v Afghánistánu, žil s rodinou v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Před radnicí vlaje černý prapor, ve vestibulu zřídila radnice pietní místo, kam přicházejí desítky lidí zapálit svíčku nebo položit květiny. Pietní místo zřídili vojáci i přímo v Centru vojenské kynologie Chotyně, kde sloužil. To je ale pro běžné návštěvníky nepřístupné, i zde vlaje černá vlajka.

„Znal jsem ho velmi dobře, Tomáš byl dobrý kamarád. Když třeba byly soutěže na Kristýně, tak s námi spolupracoval. Vím, že dělal figuranta, protože byl urostlý, byl to chlap jako hora, takže on jak se říká odkašlal tu nejhorší práci, musel ty psy zastavovat. Znal jsem ho, znal jsem ho i z grabštejnské posádky, musím říct, že to byl dobrej parťák a takových lidí je vždycky škoda,“ řekl ČTK hrádecký starosta Josef Horinka (Starostové pro Liberecký kraj).

Procházka, kynolog z Centra vojenské kynologie Chotyně, odjel na misi, která měla trvat šest měsíců, letos 28. srpna. Centrum vojenské kynologie je zaměřené na výcvik strážních a hlídkových psů a psů na speciální pachové práce – vyhledávání výbušnin, drog a zbraní. Ve výcviku bývá v Chotyni mezi 50 až 80 psy. Lidé v posádce se se smrtí kolegy jen těžce srovnávají. „Zvládáme to v rámci psychologické a duchovní služby, kterou tu máme přítomnou, zatím je ten stav dobrý, ale uvidíme v dalších dnech. Věřím však, že to zvládneme,“ řekl ČTK náčelník centra Andrej Vítek. O tom, kde bude rozloučení, jedná podle něj armáda s rodinou.

Podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška Procházka padl, když vezl svého psa na korbě toyoty. Jeho tělo bude dopraveno do Česka ve středu večer, řekli dnes novinářům ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata. Dva další vojáci, kteří byli při útoku na základně Šindánd v afghánské provincii Herát zraněni, jsou mimo ohrožení života. Útočník podle Opaty necílil primárně na české vojáky, ale na příslušníky koaličních sil. Po útoku byl zajat. Armáda pracuje s možností, že byl spojen s Tálibánem, druhou možností je, že útočil z vlastních pohnutek.