Netolický: Babiš dělá naši politiku, ale chyby svádí na nás. U vlády, která nedrží program, nelze asistovat | info.cz

Ve volbách jste přišli o všechny europoslance, získali jste 3,95 procenta hlasů. Kde vidíte příčiny volebního výsledku ČSSD?

Tou první je fakt, že evropské volby považuje většina voličů – a troufnu si říct, že se to týká také celé řady členů – za volby několikerého pořadí. Voliče určitě zajímá symbolika, tedy prezidentské volby, určitě ho zajímají sněmovní volby, které mají vliv na složení vlády, zrovna tak komunální a krajské volby, teprve pak jsou ale volby senátní a ty evropské.

To ale neznamená, že by nás to mělo uklidňovat. Sice jsme volby do Evropského parlamentu nikdy nevyhráli, avšak zároveň jsme v nich byli schopni získat i přes dvacet procent hlasů. A přestože jsme v těchto volbách neprohráli poprvé, propad pod pět procent je kritický. A je tudíž jasné, že se musí ČSSD změnit. Hlavní nedostatek spatřuji v našem stylu komunikace.



Pokud bych za klíčové v politice označil mimo jiné personálie, program a schopnost komunikace, tak podle vás má ČSSD problém pouze v této jediné rovině…



Ještě když jsem byl součástí vedení strany, tak jsem zaznamenal debatu na téma, kdo bude našim lídrem pro evropské volby. Osobně jsem se domníval, že by dobrým lídrem mohl být Lubomír Zaorálek. Je emotivní, výborný rétor a bývalý ministr zahraničních věcí. Luboš do evropského klání jít bohužel nechtěl. Odmítal se oddálit české politice, což byl rozumný a logický argument.

Otázka na druhou stranu je, kdo jiný by měl být naším lídrem, když ne takto zkušený politik. Nakonec se tak nestalo a bylo vcelku přirozené, že strana vycházela ze stávajících europoslanců. Přesto je evidentní, že se už nikdy nesmí stát, abychom k jakýmkoli volbám přistupovali jako k volbám několikáté kategorie. Věřím, že je to zásadní poučení a sdělení víkendových voleb.

Mimo to, o čem mluvíte, je ale evidentní, že se Andreji Babišovi daří přetahovat vaše bývalé voliče na svou stranu. Máte představu, jak tento trend zvrátit?



Problém spočívá v tom, že Andrej Babiš dělá politiku více horizontů. Na jednu stranu dělá sociálně demokratickou politiku, pokud je ale napadán z nehospodárnosti, opáčí, že to dělají oni, sociální demokraté. A pokud nás někdo označuje za ty, kteří rozhazují, je potřeba se podívat na realitu a to, s čím je potřeba se vypořádat. My na krajské úrovni musíme například zabezpečovat sociální služby.

A není to jen o tom, že budeme přerozdělovat peníze a zároveň rozpouštět rozpočet v jednorázových akcích. Pokud chceme efektivní státní správu, kvalitní sociální služby, anebo dobrý stav silnic druhé a třetí třídy, musíme mít naprosto jasno v tom, z čeho se to bude financovat. A teď si vezměte, že Andrej Babiš před komunálními volbami slíbí, že kraje dostanou na silnice čtyři miliardy korun. A dostali jsme je? Nedostali. Dostali jsme dvě.

Podstatné ale je, že občan chce opravené silnice všech kategorií, a nerozlišuje, zda to jde za městem, krajem nebo státem. A na tomto zjednodušování se současná česká politika odehrává. A naší povinností je řadu věcí vracet do reálných proporcí a pojmenovat je pravým jménem. Bude nám k ničemu, pokud budeme hrát ve vládě i nadále roli chudého bratříčka, který s něčím přijde, aby následně vycouval, případně se nechal přehlasovat. To se prostě nesmí stávat.



A proč jsem zmínil sociální služby? Protože je tam konkrétní výpadek, za který nese odpovědnost ministerstvo financí. Dopadne to na azylové domy, nízkoprahová centra, domy na půli cesty… Jde o lidi na okraji, o které máme jako společnost povinnost se postarat. Musíme v tom být naprosto důslední. Nelavírovat. A to i v tom, že budeme chtít po hnutí ANO, že když něco slíbí, tak to musí splnit. Lidé nás budou volit pouze v případě, že budeme reálnou alternativou. Pokud budou vědět, že prosazujeme konkrétní věci, které mají dopady na jejich život.

Jak v tomto kontextu hodnotíte opakující se střety vaší ministryně práce Jany Maláčové buď s Andrejem Babišem, anebo s ministryní financí Alenou Schillerovou?



Politika výrazně zploštěla a posunula se na rovinu populismu. A Jana Maláčová na rozdíl od Andreje Babiše přesně ví, co ten resort potřebuje. A taky přesně ví, jak je potřeba v krajích dofinancovat sociální služby. Mohu vám to tady vyjmenovat položku po položce. A pokud vláda schválila navýšení mezd, musí to pokrýt adekvátním navýšením rozpočtu.

Nejde o výpadek Jany Maláčové, ale ministryně financí. O navýšení odměn o sedm procent přece rozhodla celá vláda. A kraje stejně jako paní ministryně přesně ví, jakou částkou je potřeba celkové požadavky týkající se sociálních služeb – já bych říkal spíše nároky – pokrýt.



Umíte si tedy představit situaci, že by ČSSD bouchla do stolu a z vlády odešla?



Představit si to dokážu. Pokud tady nebude důslednost týkající se dodržování vládního programu, nemůžeme tomu donekonečna asistovat. Zrovna tak není možné, aby se tady dlouhodobě hlavní vládní síla tvářila jako opozice. Andrej Babiš už dlouho nese hlavní vládní odpovědnost, tudíž nelze snášet výmluvy na to, že něco nelze prosadit kvůli tomu, že mu někdo hází klacky pod nohy.

Jak vnímáte peripetie okolo ministra kultury Antonína Staňka? Nejde o jednu z věcí, která vás mohla ve finální části kampaně poškodit?



Myslím si, že předseda strany Hamáček postupoval správně. V každém případě se ukázalo, že ministerstvo kultury není okrajový resort. Pracuje totiž s lidmi, kteří jsou vzdělaní a angažovaní a kteří mají velký vliv na veřejné mínění. Proto není nikdy dobré podceňovat funkci ministra kultury.



Je jasné, že řada kroků, které ministr činí, musí být detailně konzultována a nesmí se dít překvapivě. Je potřeba to důkladně argumentovat a vysvětlovat nejen angažované veřejnosti. Pokud jde o komunikaci navenek, byly tam až učebnicové chyby. Lze na tom ilustrovat, jak špatně komunikujeme naši politiku.

Jaká by tedy měla být strategie sociálních demokratů do krajských voleb, pokud pro vás nemají dopadnout jako ty evropské?



Musíme se na ně začít připravovat už teď, protože štěstí přeje připraveným. Vystoupením Jana Hamáčka po evropských volbách jsme zahájili kampaň ke krajským volbám. A musíme si to všichni uvědomit. Sociální demokracie se musí otevřít, naše kandidátky se musí otevřít nezávislým kandidátům, kteří mají podobný pohled na svět.